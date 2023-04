Prima Multimedios recibió la mención especial a "Revelación 2022"

L’elegance neuquén patrocinó los looks del directorio de Prima Multimedios .

Este sábado por la noche se celebró una nueva edición de los premios Martin Fierro Digital, el evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonías Argentinas (APTRA) que se realizó por segundo año consecutivo en Neuquén Capital. Dentro de sus distinciones especiales en el ámbito regional, el grupo Prima Multimedios recibió la mención a "Revelación 2022" por su modelo de producción de noticias multiplataforma.

La fiesta, que premia a las personalidades del mundo digital por su labor en redes, tuvo como duplas conductoras a Cande Ruggeri junto a Lizardo Ponce y Sofy Jujuy Jiménez con Diego Leuco. La gala se llevó adelante en el multiespacio Mood Live y respecto al resto de los galardones, Nicolás Occhiato y Santi Maratea se alzaron con el Martín Fierro de Oro.

Por su parte, el líder de Luzu Tv agradeció en sus redes sociales los premios que recibió: "Mejor productor digital y mi primer MARTIN FIERRO DE ORO. ¡Qué lindo todo lo que está pasando! no tengo más que palabras de agradecimiento para todos los que trabajan conmigo día a día. Es muy facil producir con gente tan talentosa alrededor y con mis socios que me bancan en cada locura que se me ocurre, vamos por muchísimo más ".

También, entre el resto de las distinciones, Republica Z ganó el premio a content creator del año. La conductora del programa, Juli Puente expresó visiblemente emocionada: "Usé las redes para motivar, y desde ese entonces todos los días de mi vida trabajo para eso. Este es el premio más lindo, el amor de la gente, hay mucho cardio para rato. Gracias a mi comunidad que los amo con mi corazón”.