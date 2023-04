Tras los aprietes y amenazas, los policías se movilizarán

Cada vez se intensifica más el conflicto policial en Río Negro y el gobierno no parece reaccionar ante los reclamos. Luego de la amenaza del Comisario Inspector Milton Almendra hacia el referente del Consejo de Bienestar Policial, Rubén Muñoz, los policías decidieron organizar una nueva marcha en toda la provincia.

El Comisario Almendra llamó este sábado, a las tres de la mañana a Muñoz y le hizo una invitación: “te espero el lunes a las 8 de la mañana, así podés hablar conmigo en la oficina ¿Sí? Te devuelvo el llamado porque vos la otra noche también me llamaste tipo 3 de la mañana, te lo devuelvo ya que salís por las redes sociales y hablas de mí. ¿Te animas a hablar conmigo en persona? ¿Sólo podés hablar? ¿A vos te da la nafta para venir sólo?"

Y eso no fue todo. Agregó “hablamos, debatimos, charlamos todo lo que vos querés, tomamos un café a las 8, no hay drama. Después de las 8 de la noche yo me saco el uniforme, nos vemos en una placita por ahí y nos cagamos bien a trompadas ¿Qué te parece la idea?"

Tras la amenaza, Muñoz realizó la denuncia penal y desde el Consejo de Bienestar Policial definieron realizar una marcha provincial e invitaron al Jefe de la Policía, Osvaldo Tellería para que se presente este lunes al mediodía en la Unidad 46 de Contralmirante Cordero. Es la Comisaria donde prestaba servicios el Jefe Adrián López y que fue removido hace más de 36 horas de sus funciones por adherir a los reclamos de mejores condiciones laborales y salariales. Asimismo, también se movilizarán en Roca, Valle Medio y Viedma.