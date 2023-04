Piden la renuncia de Gutiérrez a la presidencia del MPN

El clima interno que la derrota electoral del domingo último generó en el MPN escribió, este jueves, un nuevo capítulo. Ahora el diputado provincial de extracción petrolera, Víctor Pino, quien renunció al bloque oficialista, le pidió al gobernador Omar Gutiérrez, que contemple tanto su renuncia a la presidencia del partido como la convocatoria a un nuevo proceso eleccionario. También pidió la renuncia del ex gobernador Jorge Sapag a la Convención partidaria.

La situación cambió luego de que el ahora gobernador electo, Rolando Figueroa, ganara las elecciones por fuera del partido. En su carta, dirigida a Gutiérrez, Pino expresó lo siguiente:

“En mi carácter de afiliado del Movimiento Popular Neuquino y diputado provincial, le adjunto copia de la nota por medio de la cual dejo de pertenecer al Bloque de Diputados Azules de nuestro partido. En la misma se exponen los motivos de la decisión que he tomado”.

“Por otra parte y en consonancia con el pensamiento y las convicciones que motivaron mi decisión, ambos aspectos conversados y compartidos con un número importante de compañeros, es que le solicito analice la posibilidad de renunciar al cargo de Presidente de la Junta de Gobierno de nuestro partido y arbitre los medios para que se convoque a un proceso de elecciones internas que elija una conducción partidaria”.

“Motiva mi pedido el imprescindible proceso de asunción de responsabilidades de quienes condujeron a nuestro partido a su primera derrota electoral en sus más de 60 años de vida, a la autocrítica que debemos realizar y a la necesidad de generar liderazgos basados en la opinión y el sentir genuinos de nuestros afiliados, pasos indispensables para volver a ser confiables y competitivos”.

“De ninguna manera mi pretensión pretende ofender a la persona del Sr. Presidente, quien es merecedor de todo mi respeto. Simplemente creo que la crisis en que ha caído nuestro partido, necesita de la grandeza y generosidad de quienes lo quieren en serio para el beneficio y progreso de nuestro pueblo, despojado de intereses personales”.

Mientras que en su carta de pedido de renuncia remitida a Sapag, el diputado Pino expresó: “Le solicito analice la posibilidad de renunciar al cargo de Presidente de la Convención de nuestro partido, abriendo así paso a un proceso de autocrítica, deliberación y generación de nuevos liderazgos que nos permitan superar la profunda crisis de representatividad y credibilidad que atravesamos, que nos ha llevado a perder la primera elección en más de 60 años de vida institucional”.

Tras reconocer la trayectoria del ex gobernador, Pino escribió: “Usted es quien ha comandado de forma personalísima tanto la vida partidaria como institucional de esta provincia en los últimos 15 años. Y su último capricho de querer instalar de gobernador de la provincia a alguien que defiende sus intereses y no los del conjunto del pueblo, han sumido al MPN en un momento de zozobra, confusión, debilitamiento y derrota”.