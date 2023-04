Pereyra: "Fue un error no convocar a Figueroa como candidato del MPN"

A cuatro días de la histórica elección en la provincia del Neuquén en la que el Movimiento Popular Neuquino perdió luego de 60 años la conducción del gobierno en manos de Rolando Figueroa, muchos son los análisis que se hacen, en la sociedad, y particularmente dentro de la mesa chica del MPN. Esta mañana, en AM550 y 24/7 Canal de Noticias, un hombre fuerte del partido provincial como Guillermo Pereyra aseguró: "La lectura que tenemos que hacer en el MPN después de las elecciones es materia de debate. Sabíamos que iba a ser una elección muy reñida, casi un empate técnico, pero no hay que desconocer la figura de Rolando Figueroa que venía posicionándose muy bien en las encuestas y cometimos el error de no haber acordado con él para ser el candidato del MPN".

El ex secretario general del gremio petrolero no quiso cargar las tintas sobre nadie en particular por la derrota, pero sentenció: "A veces los errores de los dirigentes son por mezquindad, por pensar que vamos a derrotar al otro cuando no fue así y permitimos que se nos fuera una persona como Figueroa del MPN. En política hay que saber acordar, no se puede manejar con soberbia. Nosotros desde el sector Azul y Blanco hemos hecho todos los esfuerzos para que Rolando estuviera dentro del MPN y no lo logramos".

Además de la derrota en las urnas, el MPN perdió banca en la Legislatura de Neuquén por el alejamiento de un legislador perteneciente al sector Azul y Blanco. Se trata del diputado Víctor Pino, quien con una extensa carta de 4 páginas y dirigida al presidente de la Cámara (y ahora excandidato a gobernador), Marcos Koopmann, notificó que deja de pertenecer al bloque para armar su propio monobloque. En el comunicado, el diputado dijo que en una reunión entre Sapag y Pereyra se decidió apoyar al candidato azul (Koopmann) sin tener en cuenta a quienes querían apoyar a Figueroa. Ante esta situación, Pereyra respondió: "Las reuniones y las charlas con Jorge Sapag son permanentes. Somos dos veteranos del MPN y siempre hablamos y discutimos temas. La carta del diputado Pino no dice nada. Reseña los hechos y después se va. Bueno, mejor que se vaya, si no hizo nada. Yo lo hice poner en la lista y después no entró, y cuando Chapino asumió en Desarrollo Social él asumió. No tengo nada que lamentar, porque en casi un año no hizo nada".

Para cerrar, y mirando el futuro provincial, con Figueroa como mandatario, Pereyra aseguró: "Con Rolando Figueroa no tenemos ninguna diferencia, nos sentamos a hablar hasta último momento. No es un enemigo nuestro. Es un hombre que es del partido y que se fue. Él dice que sigue siendo del Movimiento Popular Neuquino, y no hay nada que reprocharle a Figueroa, en todo caso deberíamos reprocharnos nosotros"