Increparon a un jefe policial en Cordero

Este domingo, los vecinos de Contralmirante Cordero se manifestaron en apoyo al reclamo que vienen realizando los policías retirados y en actividad en los últimos días. Es que en la Unidad 46 prestaba funciones el Comisario Adrián López, que fue pasado a disponibilidad por la Jefatura de Policía al adherirse a las medidas de protesta, lo que provocó un gran malestar en la comunidad.

El segundo jefe de Policía en Río Negro Orlando Cañuqueo, estuvo en Cordero y se reunió con López, que defendió su posición de sumarse al reclamo. Le manifestó a Cañuqueo que “es totalmente injusto lo que hicieron conmigo, vinieron como si fuese un subversivo, me parece injusto el trato. ¿Es porque soy amigo de Muñoz? Me parece injusto después de los 26 años que le di a la Policía. El reclamo es justo. Toman esta decisión en vez de reclamarle al gobierno de Río Negro. ¿Qué va a pasar cuando me vaya? Es una medida de castigo”. Tras la reunión, Cañuqueo fue increpado por los vecinos que pidieron respuestas para el sector. La autoridad policial optó por bajarse de la camioneta y salir caminando ya que no pudo avanzar.

Movilizaciones en toda la provincia

Desde temprano el sector de Retirados de la Policía se manifestó en el ministerio de Seguridad, en Viedma. Una mujer se encadenó y el lugar fue cerrado al público. Desde el gobierno se anticipó que habría novedades y anuncios en la mañana. Sin embargo a partir de la manifestación, los anuncios se harían desde Casa de Gobierno.

En Roca marcharán a partir de las 16 horas y habrá movilizaciones durante la mañana en El Bolsón, Río Colorado y en Los Menucos.