Pechen: "Neuquén alumbra al país, con el gas y la electricidad"

A menos de 10 días para las elecciones en Neuquén, los candidatos continúan en campaña, pero con diferentes sensaciones: "Ahora comienza la ansiedad" aseguró hoy en La Primera Mañana por AM550, Ana Pechen, candidata a vicegobernadora por el MPN acompañando a Marcos Koopmann: "Ahora hay que cumplir con todos los que quieren que uno esté cerca. Hicimos una recorrida grande por el interior" contó.

Con respecto al contexto en el cual se dan estas elecciones, Pechen detalló: "Ha cambiado la sociedad argentina, y la Neuquina ha aumentado en un 30% en los últimos años. La fragmentación política hace que la oferta electoral sea muy amplia y por eso hay que tener una mirada tranquila para poder seleccionar".

En relación con la actualidad neuquina, con el sector hidrocarburífero como estandarte, Pechen no dudó en afirmar que "el desarrollo está en marcha, uno puede mejorarlo, pero es indudable que la provincia ha crecido mucho económicamente y eso la gente lo percibe".

Sobre la modalidad de la elección, con la Boleta Electrónica, la candidata reconoció que a pesar de ser novedoso, el sistema requiere de la paciencia del electorado para poder votar sin inconvenientes: "Una de las cosas que atemoriza un poco a la gente es la pantalla, tener 27 opciones en una pantalla les genera miedo de equivocarse, la máquina misma es un desafío".

"Nosotros somos hoy los principales exportadores de gas y petróleo, y estamos alumbrando al país, desde todo punto de vista, con el gas y la electricidad. Si Neuquén no le brindara todo esto al país estaría a oscuras, no andarían las fábricas porque hoy Nación no tiene las divisas necesarias para importar gas o petróleo" aseguró Pechen.