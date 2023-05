El peso chileno empieza a dominar en los comercios de la región

Poco a poco, el peso chileno empezó a ganar terreno en la región. Los comerciantes, ante la pérdida del valor del peso argentino por el proceso inflacionario, comenzaron a aceptar la moneda en la compra de sus productos. Al respecto, José Luis Bunter, presidente Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, afirmó que en la localidad hay "algunos comerciantes que optaron por esta alternativa" dado "el despegue inflacionario que hizo que la moneda chilena siga estabilizada" y "la afluencia de turismo de Chile" que acontece en la provincia de Neuquén y Río Negro.

En este sentido, Bunter manifestó que la situación inflacionaria del país "es imparable" y que desde la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti están intentando "solucionar todos los problemas para generar una reactivación para que el comerciante, que tiene un costo fijo muy elevado y depende de las ventas, no tenga que disminuir el margen de ganancias".

En cuanto al aluvión de turistas chilenos alertó que "hay que tener atención con los que están comprando muchos productos alimenticios, como está pasando en Mendoza" y que "si hablamos de la canasta básica y los precios cuidados, hay que pensar en proveer la cantidad necesaria para cumplir con las necesidades del consumidor". Sobre esto agregó que, en determinados supermercados, hay desabastecimiento en productos básicos como el aceite, el azúcar y el arroz.

Asimismo, informó que si bien todavía no ha tenido respuestas por parte de este sector, sabe que los supermercados "no están recibiendo tanto" la moneda chilena, pero señaló que "si no lo están haciendo, pronto lo van a hacer porque es una gran alternativa por la situación del país".

En Chile promocionan tours de compra por Argentina

Una tendencia que crece en el país vecino es el servicio de tours de compra por Argentina. La semana pasada en Mendoza se decidió restringir el horario de compras para consumidores extranjeros, dado que según un relevamiento, más de 5 chilenos visitaron la provincia por día para hacer compras en los supermercados mayoristas, lo que significó la falta de abastecimiento para comerciantes argentinos.