Ola de robos e inseguridad: Cipolletti, en su peor momento

La inseguridad en Cipolletti sigue sumando capítulos y parece ser una situación que a ninguna autoridad le importe. En abril se registró un robo por día en distintas zonas de la ciudad. Hurtos de autos con inhibidores, bicicletas, motos, entraderas a edificios y aún más situaciones que se pueden observar simplemente entrando a las redes y hallando algún pedido de "compartir por favor, me robaron la bici", entre tantos ejemplos.



Los robos no paran. A pesar de que hace pocas semanas el centro cipoleño se inundó de pasacalles y de publicidad electoral, no se vio a ningún candidato hablar del tema. El Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti fue uno de los puntos en donde los ladrones redoblaron sus esfuerzos y se hicieron desde bicicletas hasta neumáticos y objetos personales de los trabajadores del hospital.



Desde las autoridades provinciales la respuesta parece ser automática y la misma de siempre: reforzar con personal policial los lugares donde más robos hay. Una medida que dura algunos días y luego se disipa rápidamente. No hay soluciones al problema de fondo, ni propuestas.



El robo de ruedas también es un tema que preocupa a la población de Cipolletti. A fines de abril se registraron varios hechos en el ingreso a la ciudad, a pocos metros de la calle Lisandro de la Torre. Lo mismo sucede en el barrio Manzanar, otro de los puntos que más hechos de inseguridad se han registrado. Hace pocas horas, se registró otro robo en el club San Martín, donde se llevaron 10 metros de cables que valen aproximadamente 25 mil pesos y dejaron sin luz a las instalaciones del club y a cientos de chicos sin poder hacer actividades.



Sin embargo, hace varios meses que el robo de autos está a la orden del día. En Facebook, se publican avisos casi diarios para que se compartan pedidos de ayuda para recuperar un vehículo. Eso no es todo, ya que cuando se publica este pedido -desesperado- están los vivos de siempre que utilizan el número de teléfono que se deja en la publicación para intentar estafar a la víctima. "Depositame y te digo donde está lo que buscás", un mensaje habitual como modo de estafa.



El número de robos sigue, los métodos para hacerlo siguen evolucionando y por parte del Estado no hay ninguna respuesta. Cipolletti se transformó en una zona liberada.