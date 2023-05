Sin cortes, Organizaciones Sociales piden asistencia social

Las Organizaciones Sociales volverán a manifestarse durante este martes en demanda de la apertura de diálogo con el gobierno de Río Negro. El reclamo se realizará en las Delegaciones de Desarrollo Humano en Roca y Cipolletti hasta que aparezcan las respuestas.

Sabino López manifestó esta mañana que “la inflación y el constante aumento de precios, golpea nuestro salario y nuestras condiciones de vida. Mientras un pequeño sector se enriquece a diario remarcando precios, vendiendo productos de primera necesidad a precios de exportación; mientras que otros pocos aumentan sus ganancias explotando los recursos naturales sin regulación alguna, los trabajadores precarizados y de la economía popular, somos cada vez más pobres. Producimos a diario, pero no llegamos ni a mitad de mes”.

Explicó que “en una provincia rica, cada vez más familias buscan trabajo en nuestros espacios productivos a la vez que las filas se alargan en nuestros comedores. Mientras unos pocos hablan del avance de obras sonriendo a las cámaras, cientos de familias pobres, no tienen forma de calefaccionarse ante la falta de gas, electricidad y ante el estrepitoso aumento del gas envasado o la leña”.

“Necesitamos una audiencia urgente con la ministra de Desarrollo Humano, Luciana de la Fuente para que nos brinde respuestas a nuestro pedido de ayuda económica para los trabajadores cooperativistas y asistencia inmediata a comedores y merenderos que garantizan el alimento a miles de niños. Antes de las elecciones tuvimos reuniones con la provincia e hicimos un acuerdo y logramos más bolsones de alimentos y ayuda social. Después de las elecciones no hubo más dialogo y la situación es agobiante. Entendemos que no podemos manifestarnos en los puentes, si no tenemos respuestas no descartamos movilizarnos a las grandes cadenas de supermercados”, concluyó.