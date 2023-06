¿Por qué el titular de la IGJ comparó a Neuquén con Delaware?

Fue una agitada jornada de miércoles para la colecta de hinchas de Independiente que lleva adelante Santiago Maratea, mediante un fideicomiso radicado en en la provincia de Neuquén. En primer lugar por la noticia que rebotó en todos los portales: la IGJ expresó en un dictamen que lleva su firma que el fideicomiso, es "ineficaz e irregular". Mediante ese documento se le exigió al Departamento de Asuntos Legales del mencionado organismo judicial que se lleva a cabo el nombramiento urgente de "un interventor judicial" para que supervise todos los movimientos.

Pero luego, Ricardo Nissen, el funcionario titular de la IGJ, y apoderado de los hijos de Cristina Kirchner, Máximo y Florencia, en la causa Hotesur SA, brindó una entrevista al medio partidario Doble Amarilla en la que explicó los motivos del comunicado, y lanzó una curiosa frase sobre la provincia de Neuquén: “Se inscribió en Neuquén porque es el Delaware argentino” aseguró, trazando un paralelismo con un estado de los Estados Unidos de América, que tiene registradas más empresas que personas habitando allí.

Delaware es un diminuto territorio de Estados Unidos situado al sureste del país, y si bien su superficie es pequeña, se la conoce como un gigantesco centro financiero en el que se encuentran registradas más de 1,3 millones de entidades, frente a una población que no llega a alcanzar el millón de habitantes. Desde hace siglos, el pequeño estado promueve sus ventajas fiscales y una atmósfera de bienvenida empresarial para atraer a cientos de miles de compañías de todo el mundo, lo que hace que muchos identifiquen a Delaware como paraíso fiscal, pese a no figurar en ninguna de las listas oficiales que identifican a esos territorios de especial tributación.

En este caso, el funcionario kirchnerista intentó utilizar la comparación como algo negativo, tanto para Maratea como para Neuquén, que por el contrario es una de las provincias en las que más han invertido empresas extranjeras en los últimos años gracias a su seguridad jurídica, y es nada más y nada menos la cuna de Vaca Muerta, una de las industrias más importantes para el futuro del país.

En relación con el comunicado, Nissen dijo que "el fideicomiso inscripto por Maratea no vale porque tiene que inscribirse acá (Ciudad de Buenos Aires)". y amplió: "Que sea irregular e ineficaz significa que no está inscripto. Si no está inscripto, no puede funcionar, pero tomando estado público, sería una verdadera torpeza por parte de los donantes. No queda sin efecto"

Por su parte, el propio Maratea contestó mediante historias de Instagram, que si bien (la IGJ) se trata de un organismo que depende del gobierno nacional, solo tiene jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires. “No hay nada al fideicomiso que lo una con Capital, por lo tanto no deberíamos inscribir al fideicomiso en IGJ. Sin embargo, nos presentamos de buena voluntad”.

“El fideicomiso se hizo en Neuquén, Independiente no queda en Capital y el América que es el primer acreedor (a quién el club le pagará) queda en México” aseguró el influencer, que además remarcó que ninguno de los involucrados tiene su domicilio en Capital. Ni él, que se presenta como fiduciario, ni tampoco el ídolo del Rojo Miguel Ángel “Pepe” Santoro, que es fiduciante. Y señalo que Diego, otro hincha que participa de la operatoria, vive en Neuquén.

Así, Maratea cruzó a quienes intentaron instalar que la maniobra era turbia, o poco legal: “¿Cómo se aprobó entonces? ¿Cómo tenemos un CUIT?”, planteó. Y también desestimó que la creación del fideicomiso en Neuquén fuera irregular. “¿Cómo lo hicimos en Neuquén estás diciendo que todo el Colegio de Escribanos de Neuquén y la AFIP de Neuquén es igual de turbio y está en complicidad conmigo? Se les cae la mentira” enfatizó.