Honorarios millonarios para Maratea en el fideicomiso

La colecta de dinero para Independiente de Avellaneda que organizó el influencer Santiago Maratea sigue sumando dudas, polémicas y acusaciones en su contra que van desde el lavado de dinero a la intromisión de la política en un año electoral. En el medio, la provincia de Neuquén figura como sede del contrato registrado. Este fin de semana, la novela, sumó un nuevo capítulo, donde queda la sensación de que habrá mucho más para dilucidar en esta historia, que resultó inédita y para muchos impensada por la trascendencia que tomó.

Ante un pedido formal, el mediático Santiago Maratea presentó entre el lunes y el martes pasado una copia del contrato del fideicomiso ante la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ). El creador de contenidos en redes sociales sigue llevando adelante la colecta para recaudar fondos para Independiente y ya llevaría recaudada una cifra superior a los 720 millones de pesos. Para los detractores de la iniciativa, que son muchos, desde periodistas, contadores, abogados, políticos e hinchas opositores, existen grises y cuestiones poco claras en cuanto a las características legales que debe tener un fideicomiso para su implementación.

Maratea, en su rol de fiduciario, registró el fideicomiso en Neuquén y no en Buenos Aires, lo que derivó en una advertencia de la propia IGJ, que vale la pena aclararlo no tiene jurisdicción en Neuquén, para que presente la documentación en su ámbito. Caso contrario, se comunicó desde Capital Federal, el fideicomiso no tendrá validez legal, demostrando el interés por la situación. En ese momento, el organismo de control solicitó un informe de carácter urgente y su respuesta llegó. A principio de esta semana que se está terminando, el propio influencer presentó por escrito el contrato del fideicomiso en el propio organismo de control. Ahora, deberá iniciar el proceso de inscripción en la IGJ, para lo cual ya fue intimado.

Pese a que en un principio se especuló que el titular del mismo era el ex jugador, ídolo y referente de la institución, Miguel Ángel Santoro, Maratea decidió, por el respeto y amistad que nació entre ellos, no llevarlo como cara visible.

En las últimas horas distintos periodistas dieron a conocer detalles del contrato del fideicomiso que se inscribió en Neuquén a fines de abril y que habrá quedado registrado a principios del mes de mayo. Una de las cláusulas del documento estipula que el influencer cobra, más allá del 5%, ‘honorarios’ por ser el organizador de la colecta. El monto está fijado en dólares y, al cambio, superaría los 10 millones de pesos mensuales". Además, el vínculo tiene un vencimiento a un mediano plazo para algunos y efímero para otros, ya que la finalización del mismo será a los seis meses de inscripto. Esto determina, que la movida culminará entre finales de octubre y principios de noviembre. Una vez que se cumpla ese plazo, no podrá continuar salvo que se cree un nuevo fideicomiso.

Consultados dirigentes del club por varios medios, aseguraron desconocer los detalles y se desligan de todo tipo de responsabilidades. “Es raro, es raro que el fideicomiso pague un sueldo, nunca lo vi, sinceramente. Lo que tiene el fideicomiso es ese 5% y los gastos de escribano, de contador, etcétera, etcétera. Pero que tenga un sueldo es muy raro, muy raro. Pero bueno, en este mundo todo puede pasar”, declaró un dirigente de alto rango de la institución al sitio web Doble Amarilla.

A la hora de sacar números, Maratea, debería cobrar por este período de 6 meses más de 60 millones de pesos que se restarán del monto final de lo recaudado. También a eso hay que restarle cerca del 5% del total por gastos varios. Es decir, que si se recaudaran 1.000 millones de pesos, Independiente hoy recibiría cerca de 890 millones de pesos debido a los gastos y a los honorarios del influencer.

El tema es. Y los interrogantes planteados. No sería ilegal, de ninguna manera, por donde se lo mire. Además está "blanqueado" y registrado en el contrato. Lo que, si a muchos dirigentes que se fueron enterando de detalles de este contrato, les hizo ruido y no les habría caído bien que para una recaudación de una sociedad civil sin fines de lucro un socio cobre semejante monto.

En las últimas días Santiago Maratea volvió a ser noticia por un polémico pedido a sus seguidores, ya que explicó cómo cualquier usuario puede sacar un crédito en la aplicación para aportar a la campaña. “A cada uno de los que quieren poner, pero no tienen plata o van a tener plata más adelante, les quiero compartir que si entrás al link, podés pagar con plata de Mercado Pago o con una tarjeta de débito o de crédito que tengas asociada; si movés para el costado, tenés diferentes opciones. La última opción es Mercado Crédito: es decir, Mercado Pago te presta plata y vos se la devolvés cuando tengas, creo que tenés hasta un mes para hacerlo. Les tiro la opción, por si no conocían Mercado Crédito los que tienen Mercado Pago”, admitió el influencer de 30 años en sus redes sociales, lo que trajo apoyo de los que creen en Maratea y muchas críticas por los que presumen que la campaña tiene que ver con el beneficio personal y no para ayudar al club, aunque esto ocurrirá de todas maneras.