La Justicia renovó alquiler: 9 millones por mes

La semana que termina fue agitada en cuanto a la cantidad de noticias. El martes demoraron y llevaron a un servicio de adicciones a un tal Tomás Tolosa, peligroso sujeto que sin lugar a dudas necesita tratamiento psiquiátrico, y que ya agredió a varias personas en el centro de la ciudad de Neuquén. Otro hecho que llamó la atención fue el ciberataque al Hospital Castro Rendón (de la misma ciudad), del que robaron las historias clínicas de 102.500 pacientes para publicarlas, según se dijo, en un foro que trafica y vende información privada de personas, vaya a saberse para qué. La buena noticia fue que la evaluación que se realizó en escuelas primarias de todo el país, arrojó mejores rendimientos en las escuelas neuquinas, tanto en matemáticas (donde el rendimiento promedio subió 2,1%) como en Lengua y Literatura (donde subió 17,4%). Pero eso no es todo. Hay más, como los alquileres de la Justicia neuquina. Ahora se supo que gasta 9 millones de pesos al mes, por un edificio céntrico. Veamos.

La Justicia multimillonaria

Se suponía que los organismos de la Justicia neuquina irían a la Ciudad Judicial (oneroso palacio de la calle Leloir); pero no, sigue alquilando edificios enteros. Lo nuevo es que, en la semana, se supo que el alquiler del inmueble que ocupa en diagonal Alvear N 165 de la ciudad capital, le cuesta 9 millones de pesos mensuales. La renovación del contrato de ese coqueto edificio (al que también se accede por la calle Brown N 155) es por un año, a partir del primero de mayo último y hasta el 30 de abril de 2024. Al término del contrato la erogación total habrá sido de 108 millones de pesos. El aumento fue superlativo, ya que hasta el 30 de abril último, el precio del alquiler era de 4.647.942 pesos por mes. Para cualquier vecino, el alquiler es un drama, para la Justicia evidentemente no.

El narco estatal

La Legislatura neuquina analiza o comenzará a analizar por estos días un proyecto de la diputada Leticia Esteves (Juntos por el Cambio, PRO) que propone un pedido de informes a las autoridades del ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Quiere que la cartera que conduce el ministro Germán Chapino explique si Juan Carlos Santana, el conocido jefe de una banda narco, sigue en la planta permanente de ese organismo y si fue recategorizado. El sujeto, que estuvo preso en la U11, debería estar purgando prisión domiciliaria y tendría que haber sido expulsado del Estado, pero al parecer cobra un sueldo cercado a los 300 mil pesos. El caso salió a la luz hace apenas unos pocos días en el programa Así Estamos -que se emite por Radio Mitre Patagonia- y luego fue difundido en otros medios. Ahora, Esteves pide que se informe si existe algún sumario administrativo en trámite y reclama información sobre el estado procesal del mafioso.

Despojo a Neuquén

Ya en el epílogo de su gestión, Alberto Fernández decidió dejar exclusivamente en manos de la Nación el control de las represas hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén. Eso generó el descontento neuquino y en especial el del gobernador Omar Gutiérrez, quien expresó: “Nos sacan lo que es nuestro sin consultarnos”. La provincia reclama participación en el control de esas represas cuyas concesiones -hoy en manos de empresas privadas- vencen este año. Nación anunció que las pondrá en manos de la estatal Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima); y el gobernador consideró que se trata de una “medida ilegal, antidemocrática y centralista, porque las provincias son dueñas de los recursos naturales”, es decir del agua. “No quiero judicializar la política, pero estamos obligados por esta medida inconstitucional”, advirtió. Las repesas hidroeléctricas son la de Villa El Chocón y Arroyito, Alicurá, Planicie Banderita y Piedra del Aguila.

Doña iracunda

Silencio hospital, no es el lema del Francisco López Lima, centro asistencial de la localidad rionegrina de Roca. Al menos no lo fue en esta semana plena de tensiones. Sucede que trabajadores y dirigentes gremiales le exigieron a la dirección el apartamiento de la jefa de la terapia intensiva de adultos, Cristina Orlandi, a la que acusan de haber incurrido en violencia laboral contra dos enfermeras. Los trabajadores le pidieron a la directora, Ana Senesi, tanto la separación preventiva de esta doña a la que acusan de iracunda, como la apertura de un sumario administrativo abreviado que podría decantar en la expulsión lisa y llana. Las enfermeras Rocío López y Romina Díaz habían asegurado que la unidad de terapia intensiva no cumple con las condiciones para funcionar, al no contar con agua caliente ni calefacción.

¡Esto no es justo!

Encontrar productos con precios justos en la provincia de Río Negro no es una tarea sencilla. Tal es así que un relevamiento de Defensa del Consumidor constató que faltan (o faltaban en ese momento) más de 1.000 productos en los comercios, además de cortes de carne. Las inspecciones las realizaron en supermercados, mayoristas y comercios de proximidad o barriales y pusieron la lupa en 4.960 productos de consumo masivo. Según se dijo al respecto, los 44 relevamientos arrojaron que faltaba stock de 1.285 productos del listado y que 44 productos tenían precios por encima de lo estipulado. También detectaron que hubo 550 productos sin señalización del programa Precios Justos. Faltaban yogures, quesos, yerba, fideos, café y varios productos de limpieza e higiene.

Falsas denuncias

El flagelo de las falsas denuncias se propaga por el país y golpea fuerte en Neuquén, ante la indiferencia de las autoridades. “En el 80% de los casos, quien realiza la denuncia (falsa) no aporta más evidencias que su propio testimonio”, advirtieron desde el Observatorio de Falsas Denuncias y agregaron que, como penosa contrapartida, buena parte de aquellos que son víctimas de esas acusaciones maliciosas, no son escuchados por los funcionarios de la Justicia. Lanzada la advertencia reiteraron que dicho delito les causa daños irreparables a quienes lo padecen. “La tendencia general muestra que el 66% de los afectados posee pruebas suficientes para demostrar la falsedad de la denuncia; sin embargo, un 43% de ellos alega que la Justicia ignora arbitrariamente las pruebas que ofrecen”, aseveraron desde el Observatorio respecto de los casos relevados. En muchos casos, como sucede en Neuquén, las falsas denuncias se dan entre parejas separadas. Generalmente las mujeres denuncian hechos de supuesta violencia que jamás existieron y los jueces de Familia interrumpen los vínculos entre padres e hijos, sin realizar ninguna constatación al respecto. De este modo, vulneran derechos de niños y niñas, que crecen sin poder ver a sus padres.

Sobreseyeron a Cristina

En la semana que termina, el juez federal Sebastián Casanello sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado de dinero (conocida como “Ruta del dinero K”) en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez. Ante la falta de acusación de la fiscalía y las querellas, el magistrado dispuso decretar el sobreseimiento y expuso que “la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor” de la vicepresidenta. El juez se remitió al dictamen del fiscal del caso Guillermo Marijuan y a la postura coincidente de las querellas de la UIF y la AFIP, que se pronunciaron por el sobreseimiento.