Crece la dificultad para alquilar en Neuquén

Encontrar una vivienda para alquilar en la capital neuquina se ha convertido en una experiencia desalentadora para aquellos que llegan a la ciudad. Las opciones disponibles son cada vez más escasas y la relación entre la calidad del inmueble ofrecido y el precio mensual se ha vuelto prácticamente inexistente. Según la Federación de Inquilinos, la Ley de Alquileres ni siquiera regula el precio inicial de los alquileres, lo que agrava la situación.

"Desde nuestro lado, entendemos que a esta ley hay que modificarla para mejor. Actualmente, hay una relación totalmente asimétrica, donde una de las partes -inmobiliaria- piensa en generar rentabilidad porque esto es un negocio. La otra parte, que son los inquilinos, le está poniendo el pecho, la familia y la vivienda", afirmó Federico Prior, referente en Neuquén de la Federación de Inquilinos, en AM550 y CN24/7.

Hace pocos días y en este mismo medio, se informó sobre la situación de una mujer que no logra conseguir alquiler por los precios exuberantes que se piden a la hora de entrar a una vivienda. "Hago un ferviente llamado a la ayuda para poder conseguir un alquiler. Nos desalojaron y nos encontramos en la calle. Es una situación terrible, pero no tengo a dónde ir. Solo cuento con $100.000 para el alquiler, pero en todas partes me piden más de $500.000 para poder acceder a una vivienda", contó Carla Lavín, quien tuvo que acampar en una plaza ya que no encuentra una vivienda.

"La Ley de Alquileres regula mínimamente, porque ni siquiera controla el precio inicial de un alquiler y no existen topes a la hora de renovar un contrato. Estuvimos complicados en los últimos años con este tema porque no hay un Estado que controle", expresó Federico Prior.