Desalojados y sin alquiler: el drama habitacional en Neuquén

La crisis habitacional sumó otro capítulo en la capital neuquina que muestra la dificultad de conseguir una vivienda a precios no petroleros. En una situación desesperada, una mujer se encuentra con la difícil tarea de criar a sus cinco hijos y ahora enfrenta la terrible realidad de haber sido desalojada de su hogar. Con incertidumbre y angustia en su mirada, tuvo que recurrir a acampar en la intemperie, simplemente para proporcionar un refugio provisional a su familia en la noche.

"La situación es alarmante. Somos un montón de familias en esta situación. Nadie controlada nada, no hay un filtro para este tema. Tienen que hacer algo por las familias que no tenemos más de medio millón de pesos para alquilar", afirmó Carla Lavín, en diálogo con AM550 y CN24/7.

"Por vivir en una carpa, mis tres hijos chiquitos se me enfermaron. Ahora conseguimos una chica que me los cuida durante la mañana. Nos levantamos todos los días buscando alquiler y no conseguimos nada", afirmó Carla junto a su marido Franco, en las afueras del IPVU. Este lunes, mantendrán una reunión con un referente del instituto para ver qué solución se puede encontrar.

"Hago un ferviente llamado a la ayuda para poder conseguir un alquiler. Nos desalojaron y nos encontramos en la calle. Es una situación terrible, pero no tengo a dónde ir. Solo cuento con $100.000 para el alquiler, pero en todas partes me piden más de $500.000 para poder acceder a una vivienda", expresó la joven. Hace algunos días, la mujer instaló su humilde carpa en la Plaza Santa Genoveva de Río Desaguadero y San Juan, donde varios vecinos se acercaron y les brindaron ropa y comida caliente para pasar las fuertes heladas.

La familia estuvo en una plaza del Santa Genoveva. Imagen: Gentileza.

Carla afirmó que es socia de la cooperativa MTD y que hace varios años viene pagando la cuota social para acceder a una vivienda. "Desde el IPVU me dicen que el MTD me tiene que dar la casa asique les pido por favor que hagan una excepción y me den una vivienda, esté como esté", comentó. Actualmente, la familia está alojada en el hogar de una persona de la Red Solidaria, ubicada en Parque Industrial, a la espera de una solución definitiva.