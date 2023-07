Crisis habitacional: "En Neuquén no hay alquileres"

La semana pasada, Carla Lavin tuvo que encadenarse en Casa de Gobierno ante la imposibilidad de alquilar una vivienda para su familia, integrada por dos adultos y cinco menores. La noticia dejó en evidencia la crisis habitacional que está atravesando la sociedad argentina debido a las deficiencias que presenta la actual ley de alquileres. Particularmente en Neuquén, se presenta otro agravante: ante una mínima oferta y una altísima demanda, piden exorbitantes sumas de dinero.

En Neuquén, cada vez menos personas pueden acceder a una vivienda ya que, debido a los términos actuales que establece la ley, la mayoría de los propietarios optan por la venta. Los debates entrecruzados generan una fuerte polémica en el mercado inmobiliario donde, por un lado, las asociaciones de inquilinos denuncian que el incumplimiento de la ley es casi absoluto y que el Estado mira para otro lado. Por su parte, las inmobiliarias consideran que la norma es perjudicial para los propietarios y piden su derogación y reemplazo por una nueva ley.

En este sentido, el equipo de 'Así estamos' entrevistó a Ana Corrales, socia gerente de ARA Inmobiliaria, quién brindó detalles sobre la crisis habitacional que se vive en la ciudad y cuáles son las modificaciones que, tanto locadores como inmobiliarias, reclaman.

"El problema es gravísimo, las personas finalizan un contrato y no tienen donde mudarse. Porque las propiedades no están en alquiler, sino en venta o alquiler temporario. El caso de Carla es frecuente: familias con ingresos que no pueden acceder a un vivienda por los altos precios del mercado. Hoy por hoy, tenemos casas de dos dormitorios en 500 mil pesos", explicó Corrales.

El próximo 28 de agosto, se realizará en el Congreso una sesión especial para tratar la modificación de la ley de alquileres luego de que el kirchnerismo frene los esfuerzos por tratar la derogación de la norma la semana pasada. Al respecto, Corrales expresó que "no hay que derogar toda la ley, hay que cambiar sólo dos artículos: el que fija los plazos y el que establece las condiciones de precios. Antes teníamos un precio ajustable cada seis meses, que era razonable porque a nadie le aumenta 100% el salario. Hoy, en cambio, se congela el precio durante 12 meses y luego se aumenta un 105%. ¿Los salarios aumentan un 105%? Definitivamente no".

El pedido fue derogado y solicitaron una sesión especial hacia fines de agosto para tratar este tema que ya es una urgencia por la difícil situación de vivienda que hay en Argentina. Al parecer, la situación de Carla es un anticipo de lo que vendrá si los legisladores no hacen nada al respecto.

Pero, ¿Qué dice ley de alquileres?

10 aspectos clave:

La normativa vigente establece nuevas reglas para los contratos de locación, como el aumento de los años de duración de los contratos y la obligación de proponer dos garantías a elegir por el propietario.

1- Nuevo cálculo

Establece un nuevo cálculo del precio del alquiler de un inmueble. Anteriormente, los valores de los alquileres se definían cuando se firmaba el contrato, un precio total que se dividía por los 24 meses de duración del alquiler y que en general se pactaba con incrementos semestrales.

2- Ajuste de los alquileres

En ese sentido, a partir de la normativa vigente, los alquileres se ajustan una vez por año con una fórmula compuesta en un 50% por la evolución de los salarios (el índice Ripte) y 50% por la evolución de la inflación que mide el Indec (IPC).

3- Mes de anticipo y depósito

La actual ley de alquileres establece entre los cambios para los inquilinos: que el mes anticipado y el depósito de garantía no pueden ser mayores al equivalente a un mes de alquiler, respectivamente.

4- Contrato mínimo

Otras de las moficiaciones incorporadas tiene que ver con los tiempos de los contratos. Por lo que establece que el plazo mínimo del contrato se amplía de dos a tres años.

5- La AFIP

Además se incluye que hay obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

6- Las expensas

Establece que aquellas expensas que deriven de gastos habituales, es decir, vinculados a los servicios normales y permanentes a su disposición quedan a cargo del locatario. Sin embargo, las expensas extraordinarias las debe pagar el locador.

7- Garantía

En cuanto a la garantía, el locatario debe proponer al menos dos alternativas entre: título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo, certificado de ingresos). Sobre el valor de la garantía, el locador no puede requerir garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la locación, salvo el caso de que la garantía sea de ingresos, en cuyo caso puede elevarse a diez veces.

8- Intermediación

La actual ley establece que la intermediación solo puede estar a cargo de un profesional matriculado para el corretaje inmobiliario.

9- Resolución de conflictos

También refiere a la disposición del desarrollo de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación.

10- Programa Nacional de Alquiler Social: Se crea el Programa Nacional de Alquiler Social para la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda digna en alquiler mediante contratación formal.

Contempla: la especial consideración de las personas en situación de violencia de género, la regulación de la actividad de las entidades que otorgan garantías de fianza o seguros de caución, la promoción de un seguro obligatorio para cubrir las faltas de pago de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida de inmuebles.