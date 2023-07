El duro comunicado de petroleros contra las medidas de la Aduana

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa lanzó un duro comunicado contra las nuevas medidas de importación de la Aduana. Según denunciaron, afectan a la adquisición de insumos vitales para la producción y alertaron que afecta principalmente al desarrollo de Vaca Muerta .

Sobre los permisos que permiten el ingreso de equipos, repuestos y componente, detallaron que "en las últimas 3 semanas solo se liberó el 7% de las SIRAs". De la misma manera, denunciaron que lo que genera esto es que todas las importaciones queden relegadas en los depósitos aduaneros.

"Hay empresas de servicios que están desarmando equipos para usarlos como repuesto de otros y hay operadoras que solo tienen herramientas para funcionar un mes", sostuvieron y alertaron que hay "más de 30 equipos de perforación y 6 sets de fractura" que podrían paralizarse por falta de insumos.

En este sentido, remarcaron que el rubro no se puede permitir volver a la poca productividad que tuvo durante la época de la cuarentena por el Covid-19: "Cuesta entender que se tomen medidas que atacan al enclave productivo estratégico en momentos que se necesita más desarrollo y más producción para generar divisas para el país". Además, ampliaron que por cada mes que se frene la actividad "se perderá hasta un millón de barriles, equivalentes a 80 millones de USD de divisas no generadas por exportaciones no realizadas".