¿Cuánto sale vacacionar en la cordillera neuquina?

En San Martín de los Andes, se generó una polémica a raíz de una publicación en TikTok que aborda el tema de los costos de tomar un café y un chocolate caliente en la zona. Esta publicación despertó comentarios encontrados entre los usuarios de la plataforma, con opiniones divididas. Algunas personas respaldan a la pareja que se queja por el precio de estas bebidas, mientras que otros defienden a los comerciantes locales en plena temporada alta.

Un usuario de TikTok se quejó por el precio de un chocolate caliente.

En AM550 y CN24/7, el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de San Martín de los Andes, Agustín Roca, se refirió al tema y dio más detalles. "Por día, un turista gastará por promedio $13.000 entre alojamiento y comida. Este valor depende las actividades que se hagan, por ejemplo, si se realiza esquí, se va a ir a incrementando este número", explicó.

Actualmente, un pase de esquí en el Cerro Chapelco cuesta unos 15 mil pesos diarios, aunque a este precio hay que agregarle el alquiler de equipos, en caso de no tenerlos. Los precios varían desde $11.000 a $13.000.

Con respecto a la polémica por los 2 mil pesos que cuesta un chocolate caliente en el Cerro Chapelco, Agustín Roca afirmó que "no me parece mal lo que cuesta. Un café en cualquier lugar del país cuesta $900. Subir toda la mercadería y el personal que se necesita para servir ese chocolate caliente es mucho, asique no me parece exagerado el valor".