Elecciones en Río Negro: ya votaron todos los candidatos

Este mediodía, los postulantes a diputados nacionales de Río Negro ya emitieron su voto. La precandidata por el espacio La Libertad Avanza con Fe, Lorena Villaverde, votó en la Escuela Primaria 362 de Las Grutas. Señaló que “como corresponde y como necesitamos los argentinos, vine a ejercer mi derecho y compromiso con la representación ciudadana. Es muy importante que todos nos podamos expresar libremente, participar y expresar nuestros pensamientos y sentimientos con valor y coraje”.

Y Agregó que “cada voto cuenta para construir un futuro mejor para todos y sabemos que estamos atravesando un momento bisagra en el que nadie puede, ni debe perder la oportunidad de expresarse”.

Mientras que el precandidato de Unión por la Patria, Martin Soria, comentó en Roca que “es una jornada histórica, son las primeras elecciones del año para elegir el próximo gobierno nacional. Tenemos que pensar que venimos de tres años muy duros que tuvimos que resolver desde el gobierno. Y además, esa deuda tremenda que nos dejó el gobierno anterior de la que estamos tratando de salir. Hoy se eligen dos modelos de país: volver a lo peor de los pasados de la Argentina o seguir adelante con el peronismo”.

El precandidato del Movimiento al Socialismo, Aurelio Vázquez, explicó en la Escuela 107 de Stefenelli donde votó que esperan que en el día de hoy "la gente recuerde lo que costó recuperar la democracia, mucho esfuerzo, muchas vidas. Desde el MAS creemos que es importante ejercer este derecho a votar, más allá de por quien se vote. Seguramente habrá voto bronca, que puede ser en blanco o con alguna manifestación, esa es la posibilidad de ejercer esa bronca”.

Luis Di Giácomo del espacio Juntos Somos Río Negro dijo esta mañana que recorrió la provincia y encontró "enojo, apatía, desencanto. Hoy la cuestión económica el tema del sustento y ver que los 1000 pesos no alcanzan para nada es una cuestión de toda la Argentina. Y la cuestión de seguridad, en menor medida. Me preocupa la poca participación porque habla de un desinterés”.

Sergio Capozzi de Juntos por el Cambio sostuvo que ven que de a poco la gente está yendo a votar: "La herramienta número uno que tiene el ciudadano para expresarse es el voto. Es importante que se decida, no dejemos pasar esta oportunidad de votar. Nos costó mucho esta democracia. Tenemos que tomarlo como una fiesta”.

Alhue Gavuzzo, precandidata a Diputada Nacional por el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad declaró que “hubo demoras en algunas escuelas que recién abrieron a las 10 de la mañana. A nosotros nos llega mucha bronca e indignación con los partidos que gobernaron. Con una inflación que no para de subir y trabajos precarios. Hay un descontento que se expresa no yendo a votar, creo que es importante que no se queden en sus casas masticando bronca y vengan a votar”.

Norma Dardik, precandidata a Diputada Nacional por el Frente de Izquierda y de Trabajadores, votó en Villa Regina y manifestó que están muy contentos: "Todo lo hacemos a pulmón. Esperamos pasar las PASO".

Por último, Roberto Brusa, precandidato a diputado nacional y referente del PRO en Río Negro votó en Viedma e indicó que “votó muy poca gente durante la mañana. Quiero decirles a los ciudadanos que votar es lo mejor que podemos hacer hoy, nos da derecho a elegir a nuestras autoridades. Sólo pido que ejerzamos ese derecho”.