Con algunas dificultades, se iniciaron las elecciones PASO en Río Negro. En la mañana, hubo escuelas que no habían habilitado las mesas hasta alrededor de las 9. Mientras que en la escuela 317 de Roca recién se pudo comenzar a votar a las 10 de la mañana.

Con poca participación en las primeras horas, las escuelas estaban despobladas. Quizás la baja temperatura sumado a los últimos sucesos de inseguridad y la marcha de la economía atentó para que el ciudadano elija. Recién sobre el mediodía las escuelas comenzaron a poblarse y se observaron largas hileras para poder sufragar.

La gobernadora y candidata a la intendencia de Bariloche, Arabela Carreras votó en la Escuela Primaria 321 de Bariloche. Señaló que “tenemos expectativas de que hoy muchos rionegrinos vayan a votar, esa es la forma de cambiar la realidad, participando e involucrándonos. Como toda jornada electoral empieza en algunos casos puntuales con alguna dificultad que se está solucionando, pero con muchísimas expectativas como siempre, con la alegría de poder votar, de venir a votar y con el deseo de que todos los barilochenses, todos los rionegrinos, también se dirijan a las urnas a ejercer su derecho y a expresar su opinión”.

Mientras que el gobernador electo, Alberto Weretilneck votó a las 9 de la mañana en la Escuela 165 de Cipolletti. En diálogo con la prensa señaló que “estamos viviendo un momento complejo, un momento que critica permanente al sistema democrático, que está pasando no sólo en la Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo. Se pone en crisis el sistema a partir de muchas insatisfacciones que hay y muchos inconvenientes. Pero democracia se cura con más democracia”.

Agregó que “las malas decisiones se corrigen con otras decisiones y la herramienta que tenemos los argentinos y que nos iguala a todos es el voto. Aprovechemos esta oportunidad de votar para expresar lo que nosotros pensamos. Creo que la manera de expresarse en democracia es el voto. Aprovechemos esto que durante tantos años no lo tuvimos y que es un valor importante. Tenemos una nueva oportunidad de votar libre y secretamente. Debemos aprovecharlo y hacernos escuchar”.

La intendenta de Roca, María Emilia Soria expresó que “se vive con mucha expectativa, les pido a los vecinos que vengan a cumplir con su obligación cívica. Hoy me escribían para preguntarme si era necesario votar. Claro que si, marca el rumbo hacia dos modelos de país”.

Agregó que “creo que no hay voto bronca. Hace unos días veíamos imágenes tremendas de represión en el obelisco. Quiero creer que es La Argentina que no vuelve, la de Maldonado, de la represión. A mí me tocó ser diputada en 2015 en un gobierno de la derecha. Y me canse de decirlo, los bonos a 99 años iban a repercutir en las próximas generaciones, y dicho y hecho. Tenemos que votar pensando en Roca. Las PASO son de poca convocatoria, generalmente. A través de la bronca o la alegría, tenemos que venir y expresar el voto”.