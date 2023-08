Elecciones PASO 2023: seguí en vivo la jornada electoral

Desde las 8 de la mañana, se desarrollan las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el país, para elegir a los candidatos que van a poder competir para presidente, vicepresidente, diputados, senadores y parlamentarios durante la jornada del 22 de octubre.

En Neuquén, las más de 553 mil personas habilitadas en el padrón electoral emiten su voto para elegir a los candidatos a presidente, vicepresidente, 1 representante del Parlasur y 2 diputados para el Congreso de la Nación. En este contexto, la jornada electoral comenzó con algunas demoras en escuelas de la capital neuquina, pero el sufragio se desarrolla con normalidad y mucha expectativa. Además, se utiliza el sistema tradicional de papel y no el voto electrónico, algo que genera sorpresa en los ciudadanos dentro de las escuelas.

Por otra parte, desde que se implementaron las PASO en 2008, esta edición será la primera en donde tanto el oficialismo como el principal partido opositor no van con lista única. Por este motivo, de las 15 alianzas que se conformaron para estos comicios, hay 27 listas en las mesas.

MINUTO A MINUTO:

17:00: A media hora para que finalicen los comicios, informaron que ya participó el 61.5% del padrón electoral. Esto significa un un 4.5% por debajo con respecto al 2019.

15:00: la Cámara Nacional Electoral dependiente del Poder Judicial informó que a 3 horas de que cierren los comicios ya votó el 48% del padrón.

Todo lo que necesitás saber para este domingo:

Corte de boletas y votación: Es importante saber que se puede elegir una boleta completa con cuatro categorías, pero no es obligación. Y, en el caso de decidir cortar la misma, se deberá elegir las opciones correspondientes para completar el sufragio: presidente, una de diputados y una de parlamentarios para cada distrito.

Transporte público: El servicio de colectivos es gratuito durante esta jornada, como así también se puede utilizar el servicio del Tren del Valle que comenzó a circular desde las 07:30 y lo hará hasta las 19 horas con un último viaje desde la capital neuquina.

Supermercados: Los supermercados, shoppings y comercios en Neuquén y Río Negro tienen permitido abrir sus puertas en su horario habitual mientras se lleva a cabo la jornada electoral. Además, los empeladores tienen la responsabilidad de asegurar que sus trabajadores puedan asistir a votar y los trabajadores deben cumplir con sus deberes laborales.

Registro Civil abierto: La dirección provincial de Registros Civiles de Neuquén capital, habrá un operativo especial por la significativa fecha. Por este motivo, se reunirán todos los documentos nacionales de identidad disponibles para su retiro en las oficinas de San Martín 756, las cuales estarán abiertas desde las 8 hasta las 18.

¿Quiénes pueden votar?: En Argentina, el voto es obligatorio para ciudadanos de ambos sexos, comprendidos entre los 18 y 70 años de edad. Los documentos válidos son: libreta Cívica, libreta de Enrolamiento, DNI verde, DNI celeste, DNI tarjeta.

Multa por no ir a votar: Según lo establecido por el Código Nacional Electoral en su artículo 125, en el apartado "faltas electorales" habrá multas para aquellos que no voten y no justifiquen su ausencia. Las multas varían según las infracciones previas: sin infracciones previas: $50, con una infracción previa: $100, con dos infracciones previas: $200, con tres infracciones previas: $400, con cuatro o más infracciones previas: $500.

Cabe recordar que, desde la Dirección Nacional Electoral, se explicó que la diferencia entre las PASO (hoy) y la elección general (octubre) respecto de cómo se vota se encuentra en que mientras en la elección general hay una única boleta para cada agrupación, en las PASO cada agrupación política puede presentar tantas listas para competir por el mismo cargo como desee.

Por otra parte, muchos de los candidatos y pre candidatos ya emitieron sus votos, y realizaron diferentes declaraciones.

Si todavía no sabés dónde votar, podés consultar haciendo click acá.

Seguí en vivo la jornada de elecciones a través de Prima Multimedios.