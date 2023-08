Figueroa prepara el puntapié a los ñoquis

Durante los festejos del triunfo de Javier Milei, sus partidarios entonaron un par de cánticos, uno de los cuales fue el siguiente: “Tiene miedo, la casta tiene miedo…” Aquí, en Neuquén, los que deberían tener miedo son los ñoquis, ya que en la semana, el gobernador electo, Rolando Figueroa, confirmó que irá contra aquellos empleados públicos que cobran y no trabajan. Pero no fue todo, sino que hubo más. Como la sorpresa que se llevó la vicegobernadora electa, Gloria Ruiz, cuando conoció el parque automotor de la Legislatura neuquina; o la falta de médicos en las guardias hospitalarias de la provincia de Río Negro y la inflación que todo lo alcanza y lo complica. Veamos.

Ñoquis en peligro

El gobernador electo de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó, en la semana, que dividirá el ministerio de Desarrollo Social y que mantendrá el sistema de la actualización de los sueldos de los empleados de la administración pública, a través del sistema de índice de precios al consumidor (IPC). Pero aclaró que será severo con los ñoquis. No sólo los va a expulsar sino que, además, les va exigir que devuelvan los sueldos que cobraron sin trabajar. “No estamos en contra del IPC, cómo voy a estar en contra de que los empleados puedan mantener su poder adquisitivo. Hay que trabajar”, pero “el empleado no se banca que le metan un jefe que no sabe nada y que ese jefe meta a 5 o 6 que saben menos. Se va a jerarquizar al empleado público”, sostuvo. “Vamos a mantener el IPC”, pero “el sueldo hay que ganárselo”, advirtió. Y sabido es que el que avisa no traiciona.

¡Alta nave, Sr. diputado!

“Los 35 legisladores tienen a disposición un automóvil cada uno, 0Km, una realidad diferente a la de nuestra Policía, que no tiene vehículos para cuidarnos”, lamentó la intendenta de Plottier y vicegobernadora electa de la provincia de Neuquén, Gloria Ruiz, tras tomar conocimiento del parque automotor y de los sueldos legislativos, a los que consideró elevados con relación a otros. “Algo está mal”, señaló. También la sorprendió el volumen de ciertos salarios e ingresos. “Puede ser un derecho de algunos trabajadores, pero hay que ver quiénes van y cumplen tareas”, advirtió y comparó: “Hay muchos profesionales que se juegan la vida como los médicos y no ganan esos sueldos”.

“Pepé”, Jefe de Gabinete

Uno de los adelantos que realizó Figueroa durante la semana tiene que ver con la primera línea del gobierno que conducirá desde el 10 de diciembre. Anunció que su jefe de Gabinete será Juan Luis “Pepé” Ousset, referente de su extrema confianza al que le encomendó la representación en las reuniones de transición, con funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez. “Figueroa quiere un modelo en el cual los vecinos no sólo puedan atenderse en la capital neuquina, sino en toda la provincia”, dijo Ousset durante una entrevista que le realizaron en la AM550 y 24/7 Canal de Noticias. Y en la que también indicó: “Queremos que sea un gobierno que esté mucho más cerca de la gente, más presente en cada una de las regiones de la provincia y que los vecinos sientan que sus funcionarios los están representando”. “Primero está la gente y conozco muy bien esa visión, porque hace 20 años que trabajo con Rolando”, concluyó.

Campaña y paro docente

La candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda en la provincia de Neuquén, Angélica Lagunas, encabezó -en la semana- un paro docente con el que el volvió a perjudicar a los alumnos y estudiantes del sistema de enseñanza pública. Además de conductora de la Izquierda Socialista, Lagunas es la secretaria general de la seccional Capital del gremio docente ATEN y llamó al paro y movilización en contra de la puesta en marcha de la nueva secundaria, concebida para hacerla más atractiva y desalentar la deserción escolar. El paro no fue avalado por ATEN provincia, por lo que fue declarado ilegal y a aquellos que no se presentaron a trabajar les descontarán el día. Fueron muchos los que hicieron notar que cada vez que esta señora es candidata a algo aumenta deliberadamente la conflictividad gremial y perjudica a los alumnos. Este año también fue candidata a intendenta de Neuquén.

La salud sigue en terapia

El gremio que nuclea a los trabajadores de la Salud de la provincia de Río Negro (ASSPUR), advirtió que la atención médica en el hospital de Campo Grande está colapsada. Y que “desde que se jubiló una médica, hace ya un mes y medio, quedaron únicamente dos profesionales para cubrir las guardias de 24 horas, día por medio”, pero eso no es todo ya que además atienden consultorios. “Están sometidos a una gran explotación laboral y a riesgos de trabajo debido al agotamiento físico y mental, situación que se repite en distintas ciudades de la provincia, por eso es que responsabilizamos al gobierno de (Arabela) Carreras de cualquier episodio de mala praxis”, advirtieron.

Otra mala para los inquilinos

Además de los altos costos y de la desorbitante suma que se necesita para ingresar, los inquilinos corren el riesgo de que los propietarios no cumplan con su palabra de devolver el mes de depósito. Puede ocurrir, de eso no hay dudas. Y le ocurrió a un vecino de Cipolletti. En una causa judicial que acaba de conocerse consta que el inquilino devolvió el departamento en buen estado, pero no le quisieron reintegrar el mes de depósito, una vez vencido el contrato de alquiler. Indignado realizó una denuncia ante el juzgado de Paz, probó que había cumplido con la cláusula décimo tercera respecto del “buen uso y estado de conservación” de la propiedad y el juzgado condenó al propietario a restituir las sumas de dinero con los correspondientes intereses.

Escuelas en peligro

La situación en distintas escuelas de Río Negro es preocupante. Hubo quienes ingresaron de manera violenta o con armas blancas y el gremio que nuclea a los docentes (UnTER) encendió la alerta. “Son nuestros compañeros quienes todos los días ponen el cuerpo en absoluta soledad para enfrentar situaciones complejas. Son las violencias que atraviesan a las escuelas, a las comunidades educativas y al cuerpo social. Por lo tanto, es urgente y necesario que todos los actores involucrados se comprometan y trabajen en conjunto. Desde el sindicato hemos dicho que se deben contar con estrategias de intervención a corto, mediano y largo plazo. El primer paso, es contar con un protocolo de actuación para la prevención, acompañamiento y erradicación de violencias en las escuelas”, señalaron.

Blue e inflación ¡Qué desastre!

El martes fue de miércoles.Es que no sólo el dólar blue se fue a 730 pesos para la venta (luego siguió subiendo), sino que además se conoció la inflación de julio y -con ella- los números de una realidad que se padece en los bolsillos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inflación de julio en todo el país fue del 6,3%. Y según la dirección provincial de Estadística y Censos, el índice de precios al consumidor (IPC) subió 7,4%, durante el mismo mes, en Neuquén, donde el acumulado anual es del 64,7%. La inflación volvió a subir. De hecho la de junio había sido del 6% en el país y del 6,9% en Neuquén. Esto más el triunfo de Javier Milei en las PASO y el hecho de que el candidato a presidente del oficialismo es el ministro de Economía, Sergio Massa, supone una situación en extremo complicada para el gobierno. Además de las presiones que sufre por el parte del FMI.

Efecto crisis

A poco del escrutinio de las PASO y con la inminente suba de la moneda estadounidense, la mayoría de las concesionarias y agencias de autos 0Km del país, decidió suspender las ventas hasta nuevo aviso.Tras un día turbulento muchas de las automotrices ordenaron frenar las ventas hasta el nuevo listado de precios, que por supuesto alejará a los autos aún más del común de la población. Para especular son los primeros, pero para cumplir con las entregas y contratos, suelen ser los últimos.