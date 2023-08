Gloria Ruiz, sobre Koopmann: "Me parece una falta total de respeto"

Desde hace un tiempo, Gloria Ruiz está reclamando que Marcos Koopmann acceda a reunirse para definir los parámetros de la transición con vistas al próximo 10 de diciembre, cuando la nueva administración comandada por Rolando Figueroa asuma, sin embargo aún no ha tenido respuestas. A días de las elecciones municipales en Plottier, la vicegobernadora electa fue entrevistada por el equipo de 'Así Estamos', y también aprovechó para referirse al panorama nacional: "No adhiero a la teoría del voto castigo", aseguró.

"Lamentablemente no he tenido comunicación con Marcos, hace tres meses que estoy esperando que me reciba. Me parece una falta total de respeto. No sé cual es el problema, ni entiendo por qué no me recibe. De alguna manera nos vamos a tener que sentar a hablar", aseveró Ruiz en el aire de Mitre Patagonia. Además, agregó que "el 10 de diciembre asumo como vice y quiero sentarme a hablar sobre la situación en la Legislatura. El tema de los empleados lo hablé con el gremio en una reunión muy productiva. Estoy a la espera de que Marcos me reciba".

También hizo referencias a la posibilidad de un recorte en las cuentas de la Legislatura: "Tenemos que ver cuáles son los problemas de la Legislatura: los gastos, el parque automotor... me llamó la atención la cantidad de móviles que tienen los legisladores. Hay otras necesidades más urgentes".

Otra preocupación importante en la agenda a la dirigente es, sin dudas, la contienda electoral que se llevará a cabo en Plottier el próximo 3 de septiembre, cuando se elija el nuevo intendente de la localidad. Si bien la oferta está integrada por cinco candidatos, la principal polarización se establece entre el elegido por Ruiz, Luis Bertolini, y el ex intendente Andrés Peressini, quien buscará retornar a la municipalidad. Al respecto, la vicegobernadora electa, afirmó: "Luis es un profesional y laburante como nosotros. Me acompaña desde el día cero, con esta mirada y planificación que representamos para lograr la ciudad que queremos".

La disputa electoral en cierta forma interpela a Ruiz y su pasado como funcionaria municipal, donde se desempeñaba como Directora de Recursos Humanos en el mandato, justamente, de Peressini: "Vivimos momentos difíciles de protestas salariales, quema de gomas y cortes de calle", recordó.

Las tensiones internas finalmente desencadenaron una separación entre el ex intendente de Plottier y la actual: "La ruptura fue por expresar mis desacuerdos con el gobierno provincial, él estaba comprometido con gobernación. Yo con los vecinos". Sin embargo esta decisión le trajo importantes consecuencias durante su gestión: "Tuve aprietes de todo tipo. Desde el recorte de la coparticipación, pasando por negarme los aumentos salariales, hasta la falta de fondos destinados a desarrollo social. Simplemente por ponerme del lado de la gente", expresó.

Por último, fue consultada por el panorama nacional y se apartó de la teoría que promueve el fenómeno del voto castigo: "La victoria de Javier Milei invita a la reflexión, sobre todo al oficialismo y Juntos por el Cambio. Deben replantearse qué le ofrecen a la gente, no adhiero a la teoría del voto castigo. Es un reflejo de la compleja realidad que vive la gente". No obstante, aclaró que hay cosas del candidato libertario que no son de su agrado: "Antes de cerrar tantos ministerios, se debería analizar a fondo qué funciones cumplen", concluyó.