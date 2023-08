Comenzó la transición: Koopmann y Ruiz se reunieron en la Legislatura.

Finalmente la reunión de transición de Gobierno entre la vicegobernadora electa Gloria Ruiz y el actual Marcos Koopmann se llevó a cabo este miércoles a las 11 de la mañana en la Legislatura. Más allá de las reuniones formales que deseaba mantener Ruiz con Koopmann, Gutiérrez y Figueroa tienen contacto permanente e incluso vienen haciendo acuerdos con impacto político en el Gobierno.

Luego de que Ruiz acusará a Koopmann de “no querer recibirla y que no atendía el teléfono”, el día llegó y la reunión se realizó en el despacho del vicegobernador, donde también estuvieron presentes asesores de Gobierno, autoridades de Cámara y los diputados del MPN Maximiliano Caparroz, Ludmila Gaitán y de Avanzar, Lucas Castelli.

Después de la reunión Ruiz expresó que “fue un encuentro muy productivo, donde Koopmann le brindó un panorama de las distintas actividades que se están llevando adelante actualmente en el edificio legislativo y sobre la estructura del cuerpo”.

“Fue el primero de varios que tendremos sobre aspectos generales de la casa legislativa, relacionados a las cuestiones administrativas, presupuestarias y de recursos humanos, entre otros”, dijo Ruiz, agregando que en los próximos días se reunirá con los diputados electros de los distintos bloques políticos que formaran parte del cuerpo legislativo.

Por su parte, Koopmann recordó que “en el año 2019, cuando me tocó asumir como vicegobernador, la transición con el vicegobernador saliente, que era Rolando Figueroa, la iniciamos apenas 20 días antes del cambio de autoridades y no tuvimos ningún tipo de problemas. Ahora la estamos iniciando 110 días antes de que asuma la nueva gestión, con lo cual nos parece un tiempo más que suficiente”.

Con respeto al presupuesto al presupuesto en curso, Koopmman mencióno que “todos los números de la Legislatura, y toda la información que se requiera, van a ser puestos a disposición de las nuevas autoridades a lo largo de este proceso de transición donde cada una de las partes seguramente designará a sus representantes para que lleven adelante el trabajo. En nuestro caso, los responsables serán la actual secretaria de Cámara, Aylén Martín Aimar, y el prosecretario administrativo, Jorge Acuña”.

Con respecto a los trabajadores, el actual vicegobernador indicó que “no hubo variación alguna en el número de empleados que son parte de la institución". Y agregó: “Llegamos y nos vamos con la misma cantidad de empleados y empleadas de planta permanente”.

Para finalizar, Koopmann adelantó que está previsto realizar a partir de octubre un proceso de inducción para autoridades y miembros de la Cámara electos, que es llevado adelante por personal legislativo y que tiene por objeto explicar el procedimiento interno de las diferentes áreas del Poder Legislativo.