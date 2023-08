Aprobaron el pedido de reglamentación de la Ley de celiaquía

La Cámara de legisladores neuquinos aprobó este miércoles dos pedidos para la implementación de las últimas modificaciones de la ley de celiaquía en la provincia. Lo hizo al sancionar la comunicación 224 que le solicita al Gobierno nacional la incorporación de más productos sin TACC el en programa de precios cuidados “Precios Justos” y la resolución 1186 que le pide información al Ejecutivo provincial sobre la aplicación de las ultimas reformas a la ley provincial que adhirió a la nacional, a fin de incorporar medicamentos para las personas celíacas y establecer la obligación a instituciones y establecimientos comerciales para que ofrezcan al menos una opción de alimentos o un menú libre de gluten.

El proyecto solicita además, la actualización de los valores de la cobertura de obras sociales para productos libres de gluten y que se garantice su comercialización en los kioscos, comedores y demás instituciones educativas.

Consultado por AM550 La Primera, el diputado Andrés Blanco mencionó que “es un logro importante, hubo mucha predisposición, salió por unanimidad el despacho y ayer se votó en el pleno y nos parecía importante. Es un paso. Todo lo que queda es hacer un abordaje integral de lo que viven cotidianamente adultos y niños".

La resolución votada fue consensuada en la comisión de Asuntos Constitucionales, en donde se pudo escuchar a las integrantes de ACELA -Asistencia al Celíaco de la Argentina-impulsoras del reclamo, y que contaron sobre la problemática que viven los celíacos.

Desde ACELA, reclaman, entre otros puntos, una mayor oferta de productos en la canasta alimentaria, accesibilidad económica, mayor cobertura de obras sociales y prepagas y oferta en menús de comida en comercios gastronómicos.

El legislador sostuvo que "las personas con celiaquía tienen un doble padecimiento: la enfermedad en sí y la falta de mecanismos contemplados en la ley”.

En ese sentido, explicó que, entre las modificaciones que sufrió la ley nacional y que aún no se aplican, figuran el incremento de los montos por parte de obras sociales y su correspondiente actualización periódica. "Lo que se ajustó con la modificatoria fue la consideración con las obras sociales, el porcentaje digamos, que no se está cumpliendo. Porque lo que la ley dice es que tiene que ser un 27,5% del costo de la canasta familiar"

El diputado mencionó que no se trata “no sólo de un tema de salud, sino también de cotidianeidad” ya que afecta al acceso a productos básicos sin gluten e implica una reorganización de la vida social.

Los altos costos de los productos y la desactualización respecto a la canasta básica alimentaria para la compra de las harinas premezclas, se les hace imposible acceder a los alimentos, que deberían ser un derecho para las personas que padecen esta condición. Este paso se trata de evitar algunas trabas para llevar a cabo el único tratamiento posible: una dieta sin gluten".

"Es una irracionalidad que tienen los formadores de precios", sostuvo el legislador, quien además informó que "uno cada 167 habitantes padece esta enfermedad -adultos- y uno cada 59 menores. Yo creo que sacan la cuenta y -dicen- bueno para que rinda, los costos tienen que ser más elevados. No encuentro otra explicación porque mirando el desarrollo productivo de cualquier alimento, no tiene ninguna otra explicación más que esta: la ley del mercado, que lamentablemente no considera para nada una realidad que vive un sector de la población"



El proyecto pide también la actualización por parte del ISSN y las obras sociales provinciales y municipales de los montos de cobertura a las personas celíacas.

Por último, el diputado indicó que en el pedido "se solicita al Ministerio de Salud provincial que informe acerca de cuáles son los organismos para el cumplimiento establecido en la normativa. Y las instituciones educativas con kioscos, comedores o partidas alimenticias, que ofrecen alimentos a los alumnos y docentes y que cuentan con opciones de menús para celíacos, según lo dispone la Ley nacional y su adhesión provincial".