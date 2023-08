Estafas con viajes de egresados: ¿qué dijo la empresa implicada?

La semana pasada se hizo pública la resolución adoptada por el Ministerio de Turismo de la Nación con respecto a las denuncias presentadas y la multa económica que se había impuesto a la empresa de viajes London Travel. En consecuencia, se decidió revocar la licencia de venta otorgada a dicha empresa. El ente gubernamental otorgó un plazo para que la empresa respondiera a las citaciones emitidas. Hasta la fecha, la empresa acumuló un total de 141 denuncias ante la Dirección de Control de Agencias de Viajes, siendo acusada de llevar a cabo estafas contra sus clientes.

"London Travel estuvo cobrando las cuotas de los viajes hasta junio de este año, ya que le suspendieron el legajo. El problema actual de la empresa no es económico, sino administrativo. Es más, la compañía devolvió 50 millones de pesos en viajes que no se pudieron realizar", explicó el abogado de London Travel, Maximiliano Gorg, en diálogo con AM550 y CN24/7.

Desde el año 2022 hasta el presente, la empresa fue convocada a un total de 50 audiencias presumariales. A partir de enero de 2023, la empresa optó por no participar en los procesos de resolución alternativa de conflictos. Además, dejaron de cumplir con sus aportes, con cheques rechazados y fueron categorizados por el Banco Central como una empresa clasificada en el nivel 4 de la Central de Deudores, siendo calificada como "irrecuperable".

"Le hicimos una denuncia penal al Ministerio de Turismo de Nación. Ellos no están otorgando la Cuota Cero -un seguro- a los pasajeros que no pudieron viajar. Además, el Ministerio no otorgó ninguna audiencia y la empresa administrativamente no puede contratar a nadie, eso genera que hace más de un año London Travel pague sueldos y gastos y no tiene ingresos", agregó el abogado Gorg.