Aclaración sobre la titularidad de "AM550 La Primera"

En un contexto de expansión mediática y de grupos de comunicación, desde Prima Multimedios cobra importancia aclarar ciertos aspectos relacionados con la adquisición de Canal 7 de Neuquén por parte de Alpha Media y la presunta vinculación de la radio "AM550 La Primera".



Según cita una nota en el diario La Nación “Alpha Media debutó en el mercado televisivo con la compra de Canal 7 de Neuquén a Telefé. Hoy, la empresa del grupo que conduce Marcelo Figoli es uno de mayores operadores de radios del país: controla Rivadavia, AM 990, AM 550, Metro 95.1, Info 95.5, Rock and Pop, Blue, la 103.1 y LT3 Rosario”. Sin embargo, es necesario aclarar que la radio "AM550" a la que se hace referencia en este contexto no es "AM550 La Primera" de Neuquén.



"AM550 La Primera" es una emisora de radio ubicada en la ciudad de Neuquén, Argentina, y es propiedad de Prima Multimedios, la generadora de contenidos más grande de la Patagonia, entre cuyos medios se destacan además 24/7 Canal de Noticias, Mitre Patagonia, Mejorinformado.com, MejorEnergía.com.ar, FM Las Palmas, La 100 Neuquén, DiariamenteNeuquen.com.ar. Esta aclaración es relevante ya que podría haber confusiones debido a la similitud en los nombres de las emisoras.



La radio "AM550" a la que se hace referencia en el contexto de la adquisición de Canal 7 de Neuquén por parte de Alpha Media es, aparentemente, una emisora ubicada en Uruguay, y no guarda relación con "AM550 La Primera" de Neuquén.



Es fundamental destacar que esta aclaración tiene el propósito de evitar malentendidos y asegurar que la información sea precisa y transparente en el ámbito de los medios de comunicación y la radiodifusión.