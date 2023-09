Claudio Larraza: "No hemos tenido una transición deseada"

Este próximo 16 de septiembre, se da el traspaso de mando en la municipalidad de Plaza Huincul. El pasado 23 de julio, Claudio Larraza derrotó al oficialismo con el 46.77% de los voto y se convirtió en el nuevo intendente. Asumirá tras 4 años de gestión de Gustavo Suárez, quien no logró conseguir la reelección por el MPN.

"No hemos tenido una transición deseada en ciertos aspectos", sostuvo Larraza en Pórtense Bien por 24/7 Canal de Noticias. Según detalló, encontró al Estado en una situación un "poco compleja", ya que hay "superpoblación de empleados, una masa salarial muy alta y una paritaria puesta post elección de un 60% de acá a diciembre".

Larraza aseguró que esto no es un "tema menor" porque no permite "hacer muchas cosas que hacen falta en la ciudad como servicios básicos". Aun así, sostuvo que la solución no es gran recorte, sino "llegar y ordenar".

"Lo mejor que nos puede ocurrir es poder trabajar mucho y capacitar para que se inserte la gente en lo privado (acompañado por lo público, obviamente). Pero, ir achicando necesariamente el Estado. Sino, no permite hacer vivienda, cloacas, obras de gas, asfalto. Que son situaciones no menores", agregó.

Por otra parte, también habló de El Mangrullo y el manejo por parte del ENIM: "Realmente debemos ordenar y poner por sobre todas las cosas en valor muchos ingresos que percibe Plaza Huincul. Pero también que se vea reflejados en infraestructura, en servicios y en trabajo". Asimismo, comentó que su espacio va a proponer una nueva terna de directores para el lado de Plaza Huincul .

Sobre su futura gestión, anticipó que su foco está en la realización de obras, pero enfatizó que no se puede hacer sin un orden previo: "Atender todas esas cuestiones nos va a demandar mucho dinero, pero si lo tenemos todo ocupado solamente en personal y no en poder avanzar en esas obras, estamos un poco complicados".

Por último, habló sobre el resultado de las PASO a nivel nacional y dijo que el resultado fue un "cachetada a la política", ya que ni las encuentas ni nadie esperaba ese escenario. Larraza declaró que la clase dirigencial está haciendo las cosas "de una manera" cuando la sociedad está pidiendo "otra".