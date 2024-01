Le embargan su sueldo porque sufrió un accidente y el seguro se borró

Una trabajadora de la salud pública de Cipolletti denunció que su seguro no la cubrió cuando sufrió un accidente y, por gastos judiciales, le están embargando su sueldo.

La mujer tenía contratada a la empresa ProFru (Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada), y en el año 2015 tuvo un accidente de tránsito en la ciudad de Neuquén. Sin embargo, cuando la mujer comenzó a hacer la tramitación para que el seguro se hiciera cargo de lo que le correspondía, desapareció.

Desde ese momento, la damnificada Natalia Veiga debió afrontar un juicio de primera y segunda instancia, por los que debe encarar el pago de una suma millonaria de dinero que no puede cubrir. Al intentar comunicarse con los nuevos representantes legales del seguro para que se hicieran cargo, la mujer recibió una respuesta negativa.

Así luce la fachada de la sede de seguros tras el cambio de nombre. Fuente: (Miguel Parra)

Desde agosto del año pasado, descubrió que no podía usar sus tarjetas de crédito, y que le habían comenzado a embargar una parte del sueldo que percibe como empleada de la salud: "Ellos no quieren pagar y entonces me embargan a mí. Ellos deben pagar porque tenían un contrato conmigo", dijo Natalia en una entrevista con AM550.

En esa línea, agregó que la están embargando porque la compañía de seguros que contrató "no quiere cumplir con su obligación contractual" y, agotada de la situación, aseguró: "Si es necesario iré a encadenarme a la casa central, no voy a dar mas vueltas".

La empresa sigue operando con otro nombre

La indignación de Natalia se fue multiplicando a lo largo de los 9 años que pasaron desde su accidente, y más aún cuando descubrió que a pesar que la empresa "cerró", siguen emitiendo pólizas de seguro con la habilitación de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN): "Con el nuevo nombre fueron rehabilitados, y pese a que yo los denuncié, siguen activos, o sea que el Estado está permitiendo esta estafa, no se puede creer", dijo.

Ahora la empresa se llama Cooperativa de Seguros Prof, y se vende con el slogan de "60 años de trayectoria en el mercado asegurador, con nuevas autoridades e inicio de un proyecto de reestructuración con grandes desafíos". La sede cipoleña está en pleno centro, en Miguel Muñoz e Irigoyen.

