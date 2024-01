Se recibieron más de 15 mil solicitudes a las becas “Gregorio Álvarez”

A casi una semana de su puesta en marcha, el ministerio de Educación informó que ya son 16.034 los registros que ingresaron a la web para aplicar a las becas educativas “Gregorio Álvarez”. De esa cantidad, unas 7.381 inscripciones ya fueron concluidas, mientras que 8.653 son solicitudes que se encuentran en proceso.

Los datos indican, además, que el nivel obligatorio es el que cuenta con más cantidad de inscripciones finalizadas, con 6.522 postulaciones; en tanto que el nivel superior acumula 2.468 inscripciones hechas. La ciudad capital es la de mayor número de postulaciones, con más de 6.000; le sigue Zapala con más de 1.300, y Plottier ya avanzó hacia las 1.000 inscripciones.

La directora provincial de Políticas Socioeducativas y Equidad, Amalín Temi, explicó que el proceso posterior al cierre de inscripciones será una etapa de ponderación y evaluación de las solicitudes, de la que surgirá el listado de aspirantes que cumplieron con los requisitos para acceder a las becas. Aclaró que sobre ese listado “se va a trabajar con los principios de redistribución de oportunidades y regionalización”.

Con el objetivo de asegurar el acceso a las posibilidades que ofrece la convocatoria, se estableció un esquema de trabajo conjunto entre las carteras de Educación y de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres para brindar información y acompañamiento a las distintas comunidades mapuches de la provincia.

En particular, el ministerio de Educación asistirá a la comunidad Linares (sur de la provincia); Zuñiga, Calfucurá, Rams, Antipán y Marifil (centro); y Antiñir Pilquiñan (norte). En este sentido, para facilitar el proceso de inscripción a estas comunidades se acordó que en aquellos parajes que no cuentan con Juzgados de Paz, se permita a los postulantes no presentar la Declaración Jurada de Ingresos durante esta etapa, debiendo hacerlo en caso de quedar efectivamente seleccionados para acceder a la beca.

El proceso de inscripción continúa abierto, y se extiende hasta el 14 de febrero. Hay distintas líneas de aportes a estudiantes de todos los niveles, con 10.200 becas disponibles para el ciclo lectivo 2024.

Tanto los municipios como las comisiones vecinales de la ciudad capital cuentan con Puntos de Inscripción donde los interesados pueden acercarse para evacuar dudas, o solicitar asistencia en la gestión de documentación para el trámite.

“A pedido del gobernador Rolando Figueroa, sumamos esfuerzos para disponer de 10.200 becas ordinarias en total, que incluso abarcan a estudiantes avanzados de nivel superior”, explicó Temi. La iniciativa también cuenta con una línea de becas Extraordinarias, para dar respuesta a situaciones de riesgo de abandono del sistema educativo, identificadas a partir de la detección de necesidades puntuales por parte de los equipos de trabajo territoriales.

El plan provincial Redistribuir Oportunidades, becas “Gregorio Álvarez”, plantea tres líneas de becas: las Ordinarias, que consisten en aportes que se renuevan automáticamente para el siguiente año, siempre que el estudiante mantenga los requisitos de admisión; Extraordinarias, que están orientadas a la educación formal y no formal, a través de un aporte económico excepcional en función de la situación económica-social del estudiante, para garantizar su incorporación, permanencia y continuidad; y por último, las Extraordinarias de Reinserción, que buscan favorecer el ingreso al sistema educativo formal y no formal de estudiantes que abandonaron o nunca pudieron iniciar sus estudios.