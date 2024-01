¿De cuánto es el bono fijo que ofreció Río Negro?

En medio de una impresionante caida del salario y la creciente inflación, el gobierno rionegrino volvió a tener paritaritarias con los empleados públicos y ofreció un bono de 30 mil pesos a pagar por única vez. La propuesta que fue dada a conocer en la mesa de la Función Pública a los paritarios de ATE y UPCN y en el Minsiterio de Trabajo para los docentes, se cancelará durante el mes de enero a través de planilla complementaria.

Como anticipó Mejor Informado en la editorial del pasado domingo, sin ingresos de recursos genuinos, las arcas de Río Negro no están en condiciones de proponer un porcentaje de aumento a la administración pública, por eso, y mientras se resuelve la situación de 4.500 empleados contratados, desde Economía plantearon la posibilidad de pagar un bono por única vez de 30 mil pesos para todas las categorías y sin distinción de antigüedad, tareas o responsabilidad.

El domingo se conoció que el gobernador Alberto Weretilneck estuvo reunido con el líder nacional de ATE, el huerguense Rodolfo Aguiar. En un comunicado de prensa concensuado, ambos manifestaron su postura en común en rechazo de la Ley Ómnibus y el polémico DNU planteado por el presidente Javier Milei, pero no se conocieron detalles de alguna conversación con respecto a la situación de los empleados públicos.

CRECE EL CONSENSO



Me reuní con el Gobernador de mi provincia, Alberto Weretilneck, y coincidimos en rechazar de manera categórica el mega-DNU y la Ley Ómnibus de Milei.

Es un gran alivio saber que el Gobierno de Río Negro está decidido a enfrentar todas las medidas que… pic.twitter.com/MD942eZC6M — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) January 7, 2024

Precisamente el gremio que conduce Aguiar y que en la provincia está representado por Rodrigo Vicente, fue el primero en cuestionar el ofrecimiento por "insuficiente" y declararon el "estado de alerta y asamblea permanente en toda la administración pública".

Las paritarias comenzaron esta mañana y los paritarios de la provincia mantuvieron la postura fijada en los dos encuentros anteriores, en los que expusieron la situación crítica de las cuentas . Pero en esta oportunidad y luego de dos paritarias sin ofrecimientos, ahora plantearon el pago de una suma fija por 30 mil pesos a pagar en una única vez durante el transcurso del mes, por planilla complementaria.

Desde ATE comunicaron que el ofrecimiento tiene como fecha de pago el 22 de enero y fijaron una postura crítica: "un bono por única vez y por ese valor no hace más que licuar el poder adquisitivo en enero y alentar la precarización salarial". "No alcanzan para nada", aseguró Vicente y explicó que "los índices de inflación que arrastramos, aunque se pensara en una compensación mensual, ésta no puede ser inferior a 80 mil pesos".

Además planteó que "la propuesta ni siquiera sería analizada en sus instancias orgánicas por considerarla absolutamente insuficiente» y anticipó que «se declaró en estado de alerta y asamblea permanente en toda la administración pública".

Aunque en teoría aparece como más cercano al gobierno, UPCN también rechazó el pago de 30 mil pesos por única vez y "tampoco aceptaremos sumas fijas". Desde el sindicato conducido por el histórico Juan Carlos Scaelsi, solicitaron "un porcentaje que equipare la inflación prevista para el mes de diciembre que bien sabemos rondara el 30%".

Y pidió que se utilice una formula similar al aumento que usaron para incrementar los impuestos inmobiliarios y automotor y los apliquen a los salarios".

En tanto que la conducción de UnTER también se manifestó en desacuerdo, pero la definición estará sometida a las disposiciones orgánicas del sindicato. De todos modos, los docentes tiene mandatos anteriores de "no aceptar sumas en negro". De todas maneras, antes de fin de año, la entonces gobernadora Arabela Carreras dispuso el pagó de sumas fijas que incluyó a los trabajadores de la Educación.

Entre cuestionamientos ante una nueva paritaria sin ver la cara a la ministra de Educación, Patricia Campos, UnTER comunicó que la propuesta "ni siquiera puede ser considerada para llevar a los espacios orgánicos" por ser "absolutamente insuficiente". Y ratificaron la definición del Plenario de Secretarios Generales que resolvió el "no inicio del ciclo lectivo 2024".

Los empleados públicos tendrán una nueva paritaria el martes 16, en tanto que el Poder Judicial recién mañana hará una oferta de recomposición salarial.