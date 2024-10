Figueroa, Rioseco y la nueva forma de entender la política

“Acá no dividimos la provincia entre quien es de un partido político o es de otro, acá esa división es entre quienes empujan la rueda todos los días y hacen avanzar el carro y quienes le ponen palos en la rueda”. La frase pertenece al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y la expresó este martes en Cutral Co ¿El contexto? El aniversario de esa ciudad ¿El destinatario? El intendente, Ramón Rioseco.

Desde el inicio mismo de su gestión, el gobernador ha destacado su objetivo de lograr el desarrollo equitativo y equilibrado de cada una de las regiones y de las ciudades que las componen. El diálogo directo con los jefes comunales es entonces un ejercicio cotidiano que redunda en beneficios para la población.

Rioseco también lo interpreta de ese modo, y por eso la sintonía, más allá de las pertenecías o identidades políticas, de las que naturalmente pueden surgir eventuales coincidencias u ocasionales disidencias. “Tenemos que tener una mirada muy generosa y muy amplia, no sirve dividirnos, no sirve pelearnos, no sirve crear fragmentaciones donde no las hay, por eso en la política hemos cambiado el libreto”, expresó el gobernador, una de cuyas primeras acciones fue rubricar un pacto de gobernanza para acordar objetivos junto con los intendentes.

Respecto de aquel axioma, Figueroa destacó a Rioseco como uno de los ayudan a que circule el carro y lo felicitó públicamente no sólo por sus acciones de gobierno, sino también “porque está plasmando muchos sentimientos que él sentía de joven en el amor que le tiene a Cutral Co”. Luego se despachó con una anécdota: “Él me contaba hace algún tiempo que cuando tenía 18 años caminaba por una avenida y decía yo acá cuando sea intendente la voy a iluminar, yo acá voy a hacer esta cosa y voy a hacer otra cosa, porque voy a ser intendente de Cutral Co y lo movió el amor, lo movió la persistencia, la fortaleza y también por supuesto una vocación de servicio; y esa vocación de servicio hoy la vemos plasmada en la ciudad”.

Sostuvo que el crecimiento de la ciudad fue posible porque existe un intendente comprometido que, además, es ordenado a la hora de manejar los números fiscales y tiene superávit. Trazó entonces un paralelo con la provincia a la que volvió a considerar potencialmente rica (producto fundamentalmente de Vaca Muerta), pero con “un gran déficit de infraestructura”, debido a la desinversión de los últimos años. Las consecuencias (que ya han comenzado a revertirse) se observaron en el estado de las rutas, la escasez de insumos en los hospitales, y la falta de establecimientos educativos, entre otras cosas.

“Es un camino muy grande que tenemos que transitar, por eso me alegra cuando existe un intendente con vocación y que realiza las obras que hay que realizar, y cuando nos ponemos de acuerdo en que todos tenemos que avanzar en conjunto”, sostuvo Figueroa al compartir con Rioseco la puesta en funcionamiento del parque solar de Cutral Co, oportunidad en la que también subrayó las inversiones provinciales para asegurar el servicio de agua potable en la comarca petrolera.

“Nos vamos a esforzar en tercios la provincia y los dos municipios (el otro es Plaza Huincul) para poder tener una planta de tratamiento de las cloacas, pero a su vez estamos realizando todas las inversiones con mucha participación de los municipios -con un gran esfuerzo de los municipios- para poder tener el agua como corresponde a los vecinos”, sostuvo el gobernador.