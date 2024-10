En medio de los primeros calores intensos que anticipan el verano, se profundizó el faltante de agua potable en gran parte de Rincón de los Sauces y el Municipio local no da abasto en la distribución de agua con camiones.

La ciudad petrolera ya declaró hace dos semanas a través de Concejo Deliberante la “emergencia hídrica”, que le permita a la gestión que conduce Norma Sepúlveda, buscar inversiones para obras que permitan paliar la difícil situación.

En diálogo con Mejor Informado, el concejal de Unión Popular (UP), Martín Sepúlveda, aseguró que “el faltante de agua es un problema muy grave que está atravesando gran parte de la población de Rincón de los Sauces”.

El Concejo Deliberante emitió la emergencia hídrica en Rincón de los Sauces.

Indicó que “los problemas se intensifican en la zona del alto de la ciudad, en los barrios ZR, René Favaloro, el ADUS III, zona del Cristo Patrono y alrededores, donde los vecinos reciben la asistencia de los camiones cisterna para poder conseguir el agua”.

El concejal aseguró que “hace unas dos semanas aprobamos una ordenanza de declaración de emergencia hídrica, habilitando al Ejecutivo Municipal, a realizar la búsqueda de inversiones para solucionar este serio problema que se va intensificando con la llegada del verano”.

“La capacidad de la planta de agua está superada en su capacidad y se necesitan obras para poder aumentar el recurso hídrico para llegar con el agua a todos los hogares”, indicó.

Asimismo, recordó que “el sábado nos va a visitar la Ingeniera hídrica y docente de la UBA María Eva Kutsovitis y su equipo para hacer un informe sobre el agua de consumo de la localidad y el Rio Colorado”.

GRAVE FALTANTE DE AGUA POTABLE EN RINCÓN DE LOS SAUCES | Parte de la localidad quedó sin agua, y desde el Municipio salieron a repartir el líquido vital en camiones, pero los vecinos aseguran que no es potable.



Pidieron informes sobre la calidad del agua

Otro de los problemas que enfrenta la sociedad rinconense es la baja calidad de potabilidad del agua que se distribuye, que según aseguran “está al límite de potabilidad”.

El concejal aseguró que “este año hemos pedido informes sobre la potabilidad del agua y arrojó que hay sectores donde el cloro es escaso y otros donde directamente no presentaba cloro”.

“Se informa sobre la presencia de cloro en el agua, pero no hay información bromatológica del agua. Esto lo hemos pedido a las autoridades de salud, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta”, indicó el edil de UP.

“Este verano va a ser peor de todos, para que el gobierno local declare una emergencia hídrica que le permita salir a buscar fondos para obras, habla de la crítica situación que estamos viviendo”, concluyó.