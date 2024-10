Buscan al hombre que se habría llevado al gatito de Bouquet Roldán

El 15 de septiembre fue visto por última vez Sofi, un gatito que vivía junto a su familia en una casa del barrio Bouquet Roldán de la capital neuquina. Desde ese momento, comenzó la búsqueda y la difusión de fotos del animal, pero nada se supo de él hasta que el hecho llegó a medios locales. A partir de ello, llegaron datos que impulsan la principal hipótesis: un hombre se lo llevó.

Miriam Gasparini, "dueña" del gato, había expresado a la redacción de Mejor Informado que la desaparición de Sofi llamaba la atención, ya que a lo largo de siete años, el felino siempre regresó a su hogar todas las tardes. "Es buenísimo y súper inteligente. Es la primera vez que no ha vuelto en siete años", comentó en ese entonces.

Con el pasar de los días y al hacerse público el caso, finalmente empezó a llegar información en relación a la desaparición de Sofi. Y todas las pistas llegan a la misma conclusión. "Vieron que un hombre se lo llevó", contó la docente jubilada y aseguró que no saben por qué el sujeto hizo algo así. "Creo que el hombre se lo llevó porque tal vez pensó que estaba abandonado. O, tal vez Sofi sufrió algún accidente", agregó Miriam. No obstante, explicó que no tienen más datos de él. Por eso, apelan a que la búsqueda del gato se viralice y poder dar con la persona que lo tiene.

Sofi fue adoptado hace siete años atrás, junto a Blanquita. Miriam encontró a ambos gatitos en muy mal estado, en una chacra. "No estaban cuidados por sus dueños y los adopté", recordó.

Datos de Sofi