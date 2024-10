Rolando Figueroa anunció una inversión de 700 millones de dólares en infraestructura

Rolando Figueroa anunció que el proyecto de Ley de Presupuesto que elevará en los próximos días a la Legislatura proyecta inversiones por 700 millones de dólares en infraestructura. Además, el gobernador informó que viajará a Inglaterra y Estados Unidos para alentar la llegada de nuevas inversiones a la provincia.

La noticia la anticipó el mandatario provincial al exponer en un evento denominado “El futuro de los negocios en el Cono Sur de América Latina” programado por Economist Impact y organizado por Puente. Allí, Figueroa acotó que la provincia también irá "cancelando la deuda pública a cada uno de sus vencimientos".

Con respecto a sus viajes, detalló que la próxima semana irá a Londres y durante noviembre visitará Nueva York, con el fin de ir "ofreciendo todas las bondades que tiene Neuquén, la estabilidad económica y la proyección económica que tiene, para que se nos disminuya aún más el riesgo y que nos califiquen mejor para poder obtener mayor financiamiento".

El gobernador sostuvo que para que Neuquén crezca se necesitan inversiones, pero a la vez acotó que no hay forma de crecer si "somos mezquinos". En este sentido, resaltó que los recursos naturales pertenecen a las provincias y agregó: "Por eso nosotros intervenimos en todo tipo de inversión que se quiere realizar en la provincia":

Por otro lado, destacó la necesidad de potenciar el mercado latinoamericano y "proyectar en conjunto" para convertir a la región "en una gran potencia". En esta línea, el gobernador consideró como “un punto clave” el desarrollo de nuevos proveedores dentro de la industria del gas y el petróleo, en torno a las más de 2.000 pymes que están trabajando en la Argentina que tienen que ver con Vaca Muerta: "Les vamos a ofrecer ventajas para que inviertan en Neuquén".

Por último, concluyó: “Si no monetizamos nuestro subsuelo, no invertimos bien después de haber ordenado el Estado, no nos focalizamos en el desarrollo y en generar empleo para nuestra gente, nos vamos a inscribir en los libros de historia como uno de los más grandes fracasos”.