Una escalera para inquilinos en medio de la vereda en la insólita Neuquén moderna

NOVEDAD ARQUITECTÓNICA. El dueño dijo que la Municipalidad le comentó que no es necesario quitarla. Foto: Mejor Informado

El mes pasado, trascendió una insólita situación que se vive en las calles de Gran Neuquén Sur. Si bien los accesos terminaron asfaltados tras una importante obra en el oeste de Neuquén, la calzada terminó con un detalle difícil de obviar: postes de luz en medio del camino. A tan sólo dos cuadras de esto, un vecino tiene la escalera para sus inquilinos en el medio de la vereda.

Según pudo constatar el móvil de Prima Multimedios, en la calle Rosario, entre Rafael Vásquez y Estanislao del Campo, la escalera de material metálico sobresale del límite de las viviendas y termina en plena vereda.

Julio, el propietario, dijo que los inspectores de la municipalidad fueron a revisarla luego de que ya estaba hecha. Allí, le explicaron que no es necesario quitarla, ya que "al estar a un metro de la pared, no molesta". Sin embargo, el hombre comentó que no le dieron ninguna constancia, sino que fue un acuerdo de palabra.

Según el propietario, desde la Municipalidad de Neuquén le dijeron que no es necesario quitarla ya que aún queda espacio para el paso de los peatones.

Este acceso lleva a un segundo piso que tiene el ingreso para dos departamentos. "Lo usan cuatro personas, dos parejas", quienes le alquilan al hombre.

No ha recibido denuncias ni quejas por parte de los vecinos.

Cuando se le consultó sobre los vecinos, Julio explicó que no ha recibido quejas por parte de nadie. "Si la tengo que sacar la saco", expresó. "Si yo la tengo que sacar, la saco en dos o tres horas, no hay problema", repitió el hombre.

Asfaltaron y dejaron los postes de luz en medio de la calle en Neuquén

En octubre, el móvil descubrió otra insólita situación en Toma La Familia: asfaltaron la calle y la calzada terminó con los postes en medio del camino. Allí registraron cómo quedaron las calles con los postes a metros de distancia de la vereda sobre la calle Ricardo Balbín. El escenario se empieza a apreciar desde el cruce con la calle Cayastá y se prolonga a lo largo de dos cuadras hasta chocar con Racedo, con un total de ocho postes por encima del asfalto.

Los vecinos no saben a qué organismo estatal radicar la denuncia para que solucionen el problema. Foto: Móvil AM550

Según indicaron los vecinos al medio, la obra de asfalto culminó hace un mes y los propios obreros le manifestaron a los habitantes que debido a que la calle es "angosta" no les quedó otra alternativa que realizar el trabajo de esa manera.

A su vez, el escenario se vuelve más inusual, ya que los vecinos no saben a quién radicar la denuncia debido a que se desata un conflicto de jurisprudencia para saber qué organismo estatal (provincial o municipal) debe solucionar el nuevo casco urbano.