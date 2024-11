Peronistas piden suspender el remate de una chacra de la provincia

El remate de una valiosa chacra con una base de 13.000 millones de pesos que pasó a manos de Río Negro por la muerte del propietario y la ausencia de herederos, generó un fuerte debate. Desde el bloque peronista Vamos con Todos, solicitaron suspender la subasta y que la tierra sea aprovechada por el Estado.

El presidente del bloque Vamos con Todos, el ultrasorista José Luis Berros, presentó un pedido formal ante la Legislatura para solicitar la suspensión del remate judicial de este inmueble, previsto para el 5 de diciembre.

El predio, una chacra, hoy desmontada, fue incorporado al patrimonio de la provincia tras un fallo del Superior Tribunal de Justicia en el que declara vacante la herencia de la sobrina del dueño, porque fue adoptada de manera simple, por lo que solo puede heredar bienes de su madre y no de sus familiares.

El presidente del Bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, pidió que se suspenda el remate

Para Berros, el terreno, por su ubicación estratégica, debe ser destinado a proyectos de interés público en lugar de ser vendido a un particular, que daría lugar a un mega negocio inmobiliario. Tiene un “enorme potencial” para el desarrollo de obras públicas, como viviendas accesibles o reparticiones del Estado.

Más allá de su valor económico, el predio tiene una ubicación privilegiada que para el legislador peronista podría ser aprovechada para aliviar las crecientes necesidades habitacionales y mejorar la infraestructura pública de la ciudad.

El Estado la dejó sin herencia

La chacra, le perteneció a la familia Bichara, que tuvieron durante varias décadas la farmacia Bichara en pleno centro de Roca, y ante la muerte de los dueños, quedó como un enorme descampado a la vera de la calle San Juan, donde la tierra es muy codiciada, por eso el valor que equivale al costo de tres chacras en producción en la zona rural.

Extrañamente, la lucha judicial comenzó apenas murió el último heredero natural de la chacra, quien no dejó testamento y no tenía sucesores. Sin respetar el luto, fijado por ley de siete días, un abogado particular, conocido de la familia se presentó como un presunto acreedor y esto alertó al Estado de la herencia vacante.

La chacra que se rematará está ubicada en el ejido urbano de Roca, sobre uno de los accesos a la ciudad

Ninguno de los cinco hermanos Bichara tuvo descendencia. Sólo la única mujer, Mafalda, adoptó a una niña. El problema surgió cuando la mujer intentó defender sus intereses en la Justicia. Es que el trámite culminó en la "adopción simple", sin pasar a ser plena.

Pese a existir dos fallos, tanto en primera instancia como en la Cámara Civil de Roca, el STJ revirtió esas sentencias. Desestimó la postura de "la familia no se define por el ADN sino por el afecto", y decreto la herencia vacante.