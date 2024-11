Fiesta Nacional del Chivito: "Estar unidos avanzando nos pone felices y contentos"

Anoche comenzó en Chos Malal la Fiesta Nacional del Chivito, y el intendente de la ex capital de la provincia de Neuquén, Nicolás Albarracín dialogó con Prima Multimedios en la previa del evento que llega a su edición 16º.

"En este lugar donde nació Neuquén, que podamos estar todos unidos avanzando para lo que necesitamos los neuquinos, es algo que nos pone más que felices y contentos", dijo el jefe comunal en diálogo con Santiago Montórfano. "Desde acá podemos dar un puntapié para muchos municipios que tenían muchas necesidades", agregó.

La imagen que compartió el intendente Albarracín en la inauguración, que tuvo el show estelar de Q'Lokura.

En línea con el gobernador Rolando Figueroa, Albarracín recordó que "no es menor que se pueda estar avanzando con estas obras", remarcó sobre los trabajos que necesitaba su localidad. "Todo va a ir de la mano del orden, y en ese sentido planificamos bien desde dónde arrancar, y lo hicimos desde donde los chosmalenses necesitaban". En esa línea, agregó: "No podíamos entender que una ciudad como chos malal todavía haya barrios que no tengan luz".

Sobre la Fiesta Nacional del Chivito, mencionó: "Me da muchísima alegría que todos puedan venir a disfrutar de este gran evento. Siempre agradecido a los medios de comunicación que están presentes y atentos de lo que sucede en Chos Malal". También destacó sobre esta nueva etapa que atraviesa el norte neuquino: "Este es un momento único que tenemos los neuquinos para abrazarnos y no podemos desperdiciarlo, de la mano de un gobernador que es del norte y que conoce las necesidades del interior profundo de la provincia". Y concluyó: "A disfrutar de la Fiesta Nacional del Chivito".