Justin Bieber rompe el silencio tras 4 años y sacará su séptimo disco este viernes

Después de cuatro años de silencio discográfico, Justin Bieber volvió a sacudir las redes con el anuncio de Swag, su séptimo álbum de estudio después de: My World 2.0 (2010), Under the Mistletoe (2011), Believe (2012), Purpose (2015), Changes (2020) y Justice (2021).

La presentación oficial fue tan impactante como inesperada: una pantalla gigante en Times Square, en Nueva York, que proyectó el arte conceptual del disco, donde el cantante aparece posando en blanco y negro junto a su esposa Hailey y su hijo Jack. El anuncio se viralizó en minutos y confirmó el regreso de uno de los ídolos pop más influyentes de la última década.

El disco, que se lanzará el próximo viernes 11 de julio bajo el sello Def Jam Recordings, incluirá veinte canciones y contará con colaboraciones de Gunna, Sexyy Red y Cash Cobain, entre otros artistas.

Según reveló The Hollywood Reporter, Bieber viajó a Islandia en abril para culminar el trabajo en un retiro creativo junto a varios productores y músicos emergentes. Allí buscó reconectar con su esencia y explorar una faceta más espiritual, en lo que promete ser un álbum introspectivo y maduro.

En lo personal, el canadiense atraviesa una etapa de importantes transformaciones. En 2024 se convirtió en padre por primera vez y reforzó su vínculo con Hailey Bieber, con quien lleva seis años de matrimonio.

Además, cortó lazos profesionales con su histórico mánager Scooter Braun, en medio de un contexto económico tenso tras la cancelación de su gira Justice Tour y la posterior venta de su catálogo musical por 200 millones de dólares.

Durante los últimos meses, la salud de Justin volvió a ser eje de rumores debido a su apariencia física en redes sociales. Allegados al artista desmintieron que se trate de una recaída, aunque reconocieron el desgaste emocional y físico de su vida laboral.

Sin embargo, uno de los artistas más influyentes del pop en la década del 2010 rompe el silenció y vuelve a sacar música con todo su esplendor y talento. Hay una gran expectativa por lo que será este nuevo disco, el séptimo de su carrera musical, que seguro mantendrá su esencia, pero traerá nuevos sonidos.