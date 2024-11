Neuquén: 11 empresas interesadas en asfaltar la "Cuesta del Rahue"

Neuquén se prepara para afrontar una obra de vital impacto tanto en la conectividad de la provincia como en el fortalecimiento de la actividad turística. El primer paso lo dio esta tarde, el gobernador Rolando Figueroa, quien encabezó la apertura de los sobres con las propuestas de las 11 empresas que se presentaron en la licitación para asfaltar un tramo de 22 kilómetros de la ruta provincial 46.

El mandatario recordó que las obras previstas en el inicio de su gestión representan “223 kilómetros, que es el 20% del pavimento que ha construido en toda la historia la provincia del Neuquén de rutas provinciales”.

Figueroa destacó la importancia de desarrollar la totalidad del asfalto en esta ruta, en conjunto con la finalización de las tareas que se están ejecutando en la ruta provincial 23 desde Aluminé a Junín de los Andes y la pavimentación de la ruta provincial 60 hacia Mamuil Malal recientemente licitada, que "permitirá fortalecer y ampliar un circuito con las principales localidades turísticas de la provincia interconectadas por rutas escénicas, totalmente asfaltadas".

Figueroa señaló en su discurso que desde el gobierno se tomó la decisión de “realizar la infraestructura provincial que era necesaria” y destacó la importancia del pacto de gobernanza y la labor de todos los intendentes de la provincia que “inmediatamente entendieron dónde íbamos a invertir los fondos públicos”.

“El orden implica poner las cosas en claro y combatir las injusticias. Está dando sus frutos y de acá en adelante vamos permanentemente a vivir la posibilidad de desarrollar la infraestructura de Neuquén”, agregó.

En este sentido, señaló que "realizar esta licitación con la cantidad de ofertas que hemos tenido hoy también marca un rumbo: el ser abiertos, poder trabajar de otra manera y que acá no haya algunos privilegiados que siempre terminaban agarrando las obras”, dijo el gobernador.

Figueroa: "nos defendemos de quienes quieren poner palos en la rueda y ni siquiera pueden construir un palo"

Indicó que desde su gobierno se trabaja con “las personas que entienden que por sobre todas las cosas está Neuquén” y consideró que “este es el norte que tenemos que seguir en la construcción de esta nueva provincia”.

“Todo esto lo estamos realizando porque los neuquinos nos hemos puesto de acuerdo en que lo importante es trabajar para la provincia”, sostuvo.

“Los neuquinos nos defendemos de cualquier acción que pueda llegar a generar daño hacia Neuquén. Y también nos defendemos de quienes quieren poner palos en la rueda y ni siquiera pueden construir un palo”, aseveró.

El mandatario recalcó que “Neuquén se construye haciendo, con personas que trabajan, se dedican, esfuerzan, focalizan y trabajan con honestidad”. “Es tan importante la honestidad para devolverle la credibilidad a los ciudadanos, que muchas veces han descreído de la posibilidad de trabajar de la manera que hoy nos están pidiendo a gritos que lo hagamos”, recalcó.

Detalló que existen “223 kilómetros de ruta que ya tenemos el financiamiento y ya estamos listos para poder arrancar con la licitación o la ejecución de la obra”. “Es ni más ni menos que el 20% del pavimento que ha construido en toda la historia la provincia del Neuquén de rutas provinciales”, añadió.

“Para nosotros es muy importante desarrollar el turismo, pero también que nuestra gente pueda acceder a su vivienda viajando por pavimento”, manifestó y agregó: “No es fácil arrancar una obra y no se hace todo a la vez, porque si no ya lo hubieran hecho otros y la verdad que no hicieron nada”.

Finalmente, comentó que “a Villa Pehuenia vamos a poder acceder desde el sur, vamos a poder acceder por varios pasos internacionales pavimentados, como también vamos a poder acceder desde el norte, desde el paso internacional Pino Hachado. Ya tenemos una red para poder acceder a Villa Pehuenia por distintos lugares”.

Qué trabajos se realizarán

La obra licitada hoy comprende 22 kilómetros en el tramo entre arroyo Coloco y el empalme de la ruta provincial 24 en Aluminé e incluye la cuesta del Rahue. Cuenta con financiamiento de CAF Banco de Desarrollo de América Latina, dentro del programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial de la provincia, en el subcomponente fortalecimiento de conectividad vial provincial. El presupuesto es de 24.912.928.015,24 pesos y demandará dos años de ejecución.

Permitirá un acceso seguro y permanente durante todo el año a los centros turísticos de la ruta del Pehuén. La ruta provincial 46 es fundamental y estratégica en la conectividad territorial y turística, vinculando a las localidades de Aluminé y Villa Pehuenia con la ruta provincial 23, los corredores sur y los pasos fronterizos internacionales de Mamuil Malal e Icalma. La cuesta del Rahue, que será asfaltada, es un punto estratégico y panorámico desde donde se permite apreciar los volcanes Lanín y Villarrica.

Las empresas oferentes RP 46 fueron Rovella Carranza, CN Sapag, POSE, Dos Arroyos, UTE BWT / RIVA, Perfil SRL, Rovial SA,UTE Autovia / ARCO, Chediack, Vial agro y CPC SA.