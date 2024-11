Sin mostrar a Karina Milei, Menem y las diputadas libertarias llegaron a Neuquén

Martín Menem llegó a Neuquén para lanzar La Libertad Avanza en la región. No se la vio a Karina Milei.

Este sábado a la mañana se esperaba la llegada a la región de Karina Milei, la hermana del Presidente y secretaria General de la Presidencia, acompañada del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para el lanzamiento oficial de la Libertad Avanza (LLA), de cara a las elecciones legislativas del año que viene. Serán dos actos, uno en Casinos del Río, Cipolletti y otro en el Casino Magic de Neuquén. Se realizó una conferencia de prensa en el Casino Magic, junto a la diputada Nadia Márquez, de Neuquén, y Lorena Villaverde, de Río Negro, pero la hermana del máximo referente político nacional, no se mostró, aun que aseguraron que en los actos "va a estar".

Con la intención de no involucrarse en el escándalo político que se vive en Neuquén, Menem y las dos diputadas regionales prefirieron no opinar sobre la inhabilitación impuesta a la vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruíz. "No especulamos con estas situaciones políticas", resumió Menem, y consideró que "se resolverán por las vías institucionales". "Nuestra presencia es por el tema institucional de nuestro partido", manifestó.

En ese sentido, Márquez, que juega de local, reconoció que "son situaciones difíciles y complejas", las cuales desearía "que no sucedan", pero ratificó lo que dijo Menem: "Como espacio político no tomamos una definición, pero vamos a esperar a la Justicia".

A Menem lo acompañó la diputada Nadia Márquez, de Neuquén, y Lorena Villaverde, de Río Negro

Las autoridades libertarias llegaron con el objetivo de respaldar los trámites para lograr la personería definitiva de los partidos, tanto en Río Negro como en Neuquén, de cara a las elecciones legislativas de 2025. Con escasa concurrencia, la conferencia de prensa no demoró mucho.

Para Menem, la intención es "consolidar un frente parlamentario un poco más sólido", y recordó que, para cerrar temas como la Ley de Bases, sostener el equilibrio fiscal y lograr los vetos del presidente "hemos sido con 39 diputados y 6 senadores en estos casi 12 meses".

"El objetivo es tener 70 u 80 diputados, y 15 senadores por lo menos. Ojalá lo podamos conseguir", auguró el presidente de la Cámara Baja.

"Estamos trabajando en el armado del partido", insistió el familiar del expresidente Carlos Menem, y continuó con el reconto: "empezamos todo este espacio sin tener partido ni estructura política, ni concejales ni intendentes, ni diputados, salvo Nadia y Victoria, y en La Rioja", enumeró. "Todas las figuras políticas de LLA entramos en esta mesa y queremos tener sello propio", espetó.

"Nos impulsamos para que el año que viene podamos competir en todas las provincias con candidatos propios y no solo con acuerdos", anticipó Menem. Nadia Márquez habló sobre la inclusión del PRO en este armado de LLA

Sobre la posibilidad de incluir a miembros del PRO, Nadia Márquez -que, además blanqueó nunca haber pertenecido al frente Neuquinizate- dijo que las puertas están abiertas para todos los que "compartan las ideas de la libertad, de defender la propiedad privada, de que el que las hace las paga y de reducir el estado".

"Ese es nuestro norte y, con todos los que podamos caminar ese camino, estaremos dispuestos a trabajar juntos", deslizó Márquez.

A su vez, Martín Menem habló sobre la Ley de Presupuesto 2025 y consideró que se trata de algo "histórico" e "inédito", por el equilibrio fiscal, lo cual, para él "abre una nueva etapa en Argentina", y aseguró que el presupuesto "va a salir".