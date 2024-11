Cipolletti: taxista amenazó a una agente municipal en un control de alcoholemia

La municipalidad de Cipolletti intensificó los controles de tránsito, especialmente los de alcoholemia, para agarrar borrachos desprevenidos que asisten a fiestas de fin de año y actos de egresados. Este fin de semana hubo 17 borrachos, y se labraron 20 actas en total, en diferentes puntos de la ciudad, pero llamó la atención un hecho de amenazas por parte de un taxista hacía una inspectora municipal.

Es que una agente de Tránsito de la Municipalidad tuvo que realizar una exposición policial "por un taxista que la amenazó", informaron fuentes municipales. La amenaza quedó registrada en la Comisaría Cuarta.

Cuando la inspectora le pidió la documentación, el conductor del taxi tenía "todo de manera digital", según explicaron, por lo que le dieron la posibilidad de que presente los papeles de forma física, que alguien le acercó hasta ese lugar. Una vez que pudieron corroborar que coincidían los datos y el taxista se disponía a continuar su marcha, empezó con las amenazas.

"El señor no estaba trabajando así que no perdió pasaje ni nada", expresó la agente agredida que no podía entender el enojo "la falta de respeto y mucho menos las amenazas", agregó.

Se acerca fin de año y los controles se intensifican

La dirección de Tránsito y Transporte hizo muchos controles este fin de semana, con la colaboración de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA). Labraron 20 actas en total, y se retuvieron 16 autos y una moto por alcoholemia positiva. La más alta fue de 1.24 y fueron 16 licencias que se retuvieron a conductores borrachos.

También informaron que se retuvo una camioneta Amarok cuyo conductor tenía pedido de captura y terminó detenido por la Policía.

¿Dónde se ubican los controles?

San Martín y Río Negro

Pastor Bowdler y Roca

Roca y Sarmiento

Miguel Muñoz casi Roca

Plaza Montelpare

¿Cuál es la documentación que piden?

También recordaron cuál es la documentación necesaria para circular, y que será solicitada durante los controles de rutina: