La provincia de Neuquén ahorró 1.000 millones de dólares en un año

Durante el aniversario de la localidad de Loncopué, que se realizó ayer, el gobernador Rolando Figueroa señaló que las obras y acciones que se están poniendo en marcha o proyectando gracias a la gestión austera que se ha aplicado en lo que va de la gestión ha permitido disminuir 1000 millones de dólares en gastos innecesarios. “Si no hubiéramos hecho esos cambios hoy tendríamos un déficit de 500 millones de dólares a fin de año y no podríamos estar haciendo ninguna obra ni proyectar nada”, puntualizó.

El acto central fue presidido por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Daniel Soto, además que ambos realizaron una visita a varias obras en la localidad.

En su alocución, Figueroa habló a los vecinos sobre la necesidad de avanzar juntos hacia una nueva Loncopué, a una nueva provincia y hasta a un nuevo país. Citó algunas de las principales obras que necesita la localidad y reiteró que “es muy importante hablarle al pueblo con claridad”, y agregó que “si hay algo que no van a recibir nunca de este Gobierno y de este gobernador, es una promesa en vano, una promesa fácil, una de esas promesas que terminan siendo siempre incumplidas por más que algunos sean los que están deseosos de poder escuchar y no van a recibir ninguna promesa que no podamos realizar, porque a esta provincia la tenemos que sacar adelante entre todos”.

Figueroa señaló que la gestión austera que se ha aplicado en su gestión permitió disminuir gastos innecesarios.

El mandatario expresó que “vamos a comenzar a trabajar nuevamente en reactivar proyectos importantes que tenía la Municipalidad de Loncopué, como lo es la bloquera municipal; poder desarrollar distintos emprendimientos; otorgar préstamos para que el productor continúe creciendo e incentivar el turismo a través de préstamos con tasas muy blandas”, entre otras acciones tendientes a lograr progreso social.

“Si no hubiéramos hecho esos cambios hoy tendríamos un déficit de 500 millones de dólares a fin de año y no podríamos estar haciendo ninguna obra ni proyectar nada”, puntualizó el gobernador.

“(El intendente) Daniel (Soto) va a comenzar próximamente con 8 cuadras de pavimento; hoy firmamos otras 10 cuadras y apenas culminemos esas 18, vamos a hacer otras 18 más y así seguiremos. Pero eso lo podemos hacer porque nos hemos manejado en forma austera y estamos enfocando los recursos de los neuquinos a donde deben ir”, dijo.

Obras para Loncopué

Figueroa habló de otras obras que está necesitando la ciudad y que algunas de ellas están en el presupuesto 2025 por lo que anunció la licitación del SUM para la escuela primaria 50 y otras iniciativas como el Centro de Desarrollo Infantil y el Centro de Salud Parra entre otros.

Por su parte, el intendente Soto hizo un repaso de las principales acciones desarrolladas en lo que va del año y puso el acento en “el mandato de nuestro gobernador (Rolando Figueroa) de ordenarnos, de ordenar el Estado para lograr un cambio significativo”.

En el cierre del acto, el gobernador junto a ministros provinciales y el intendente hicieron entrega de 11 créditos destinados a la agricultura familiar, para potenciar la producción de alimentos.

Además se firmaron convenios, el primero de ellos fue de colaboración con la municipalidad para facilitar la renovación de la flota de taxis y remises, para un mejor servicio. El segundo acuerdo fue para avanzar en un plan de pavimentación de la localidad, donde la provincia se comprometió a acompañar la ejecución de 10 cuadras de asfalto con cordón cuneta y obras complementarias, y finalmente se firmó un acta para la construcción de 310 metros de línea de baja tensión trifásica.

Por último, a través del ministerio de Educación, se hizo entrega de una antena Starlink a la dirección del Instituto de Formación Docente N° 10 para mejorar la conectividad del establecimiento.

En la ocasión, las autoridades realizaron reconocimientos a los familiares de jóvenes deportistas que están representando a la provincia en los Juegos Evita de Mar del Plata y a dos mujeres que se desempeñan como choferes en la municipalidad y el hospital local.