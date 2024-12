Echan a otro ñoqui del estado neuquino por no ir a trabajar ¿Cuántos días faltó?

Bajo la premisa de "tolerancia cero" frente a incumplimientos y falta de disciplina laboral, el gobierno de la provincia de Neuquén despidió a un empleado que trabajaba en la UPEFE que, entre mayo y julio de este año, faltó cerca de 53 días. Lo echaron por "abandono de cargo".

En el decreto que firmó el gobernador Rolando Figueroa, queda registrado que el ahora exempleado César Damián Barbier quedó cesante por "abandono del cargo".

Trabajaba -por así decirlo- en la dirección de Despacho y Mesa de Entradas, que depende de la dirección provincial Legal y Técnica de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), y acumuló una aberrante cantidad de faltas injustificadas a su puesto laboral.

Cuando analizaron el sumario registraron que Barbier faltó del 2 al 31 de mayo de 2023, y volvió a reiterar su inasistencia en junio, con 8 días más que decidió no asistir a su lugar de trabajo, y en julio otras 16 veces.

Este despido se suma a muchos otros que se fueron dando a lo largo de este 2024, por ñoquis, por indisciplinados o por haber incurrido en delitos o inmoralidades.

En este caso, la investigación sumarial terminó el 24 de octubre de 2023 y se indicó que el ahora ex agente “hizo uso de su derecho a no comparecer a prestar declaración indagatoria”. Luego, la dirección Superior de Sumarios aprobó el sumario y encontró administrativa y disciplinariamente responsable al agente Barbier, de no asistir injustificadamente a su puesto de trabajo.

En la gestión de Figueroa se aceleraron los tiempos administrativos, por lo que a poco de terminar el año, despidieron al faltador empedernido, acusado de abandono de cargo del empleo público.