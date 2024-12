Dictaron la conciliación obligatoria en el conflicto municipal de Catriel

No se avizora una solución al reclamo que desde el jueves están realizando tres trabajadores que fueron despedidos y se encadenaron en el ingreso a la municipalidad de Catriel. Explicaron que son víctimas de una persecución y no hay motivos para despedirlos. Además, reclaman el pago de un bono de fin de año de 750 mil pesos.

Este lunes, la intendenta Daniela Salzotto explicó que se está trabajando para el pago de un aporte a las personas incluidas en el Programa de Asistencia Subsidiados. “Lamentablemente no podemos precisar su fecha de pago hasta tanto no se levante la medida de fuerza. Si se extiende no se podrá pagar antes de Navidad por el asueto y el feriado bancario”.

Esta mañana, la secretaría de Trabajo de Río Negro emitió la Resolución 5024, mediante la cual se extiende la conciliación obligatoria por cinco días hábiles en el conflicto laboral que enfrenta a la municipalidad de Catriel con los gremios ATE, SOYEM y UPCN.

La medida busca garantizar la paz social y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales mientras se avanza en la resolución del conflicto. La resolución, firmada por la Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, establece: la reincorporación de tres trabajadores despedidos por parte de la municipalidad; el cese inmediato de las medidas de acción directa por parte de los gremios; la realización de una audiencia obligatoria el próximo 27 de diciembre a las 9 de la mañana.

Asimismo, la obligación de ambas partes de avanzar en concesiones recíprocas para encontrar una solución. Este conflicto incluye denuncias hacia la intendencia local, despidos sin causa y medidas de fuerza que han generado tensiones tanto en el ámbito laboral como en la prestación de servicios públicos esenciales.

Avilez destacó que la conciliación obligatoria es una herramienta clave para garantizar la paz social en situaciones de conflicto, evitando que las diferencias afecten a la comunidad en su conjunto. Asimismo, recordó que el incumplimiento de la medida será considerado una infracción muy grave, lo que podría derivar en sanciones legales.

