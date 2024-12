Las playas de Las Grutas se colmaron de turistas que recibirán el 2025

Muchísima gente se dio cita en las playas de Las Grutas para despedir el 2024 junto al mar, y por eso la costa, desde temprano, comenzó a verse como en las mejores postales de verano: rebosante de alegría y de turistas.

El intenso movimiento comenzó a palpitarse desde anoche, y hoy la ciudad amaneció envuelta en un clima de profundo entusiasmo. Es que prestadores y comerciantes, después de un año difícil, agradecen estas oleadas de visitantes, para apostar a la recuperación económica del destino.

Sin embargo los lugareños son cautos. Muchos afirman que la gran cantidad de personas que arribaron en las últimas horas sólo se quedarán hasta el 2 de enero, y, después, habrá que armarse de paciencia para esperar un nuevo aluvión, que recién llegaría entre el 8 y el 10 del primer mes del año.

"La verdad es que, por suerte, entraron muchísimos turistas, y eso nos llena de optimismo. Pero la mayoría coincide en que tiene algunos 'blancos' en sus reservas de enero, y que en febrero no todo está cubierto. Así que nos sigue generando incertidumbre esta temporada" reconoció un prestador extrahotelero que tiene un complejo cerca de la primera bajada.

En materia de hotelería hay un poco más de certezas, porque ese rubro simboliza sólo un 10% de la oferta real del balneario, que centra el grueso de sus opciones de alojamiento turístico en el alquiler de departamentos y complejos.

"Nosotros trabajamos con operadores que nos aseguran la cobertura de gran cantidad de plazas con contingentes. Eso nos da otra perspectiva, así que ya es una tranquilidad contar con ese piso" aseguró Walter Zonco, el dueño de un hotel céntrico y de una firma de excursiones.

¿Plazas agotadas o prestadores reticentes?

Por otra parte también existen declaraciones encontradas sobre la existencia o no de plazas disponibles para estos días festivos. Es que si bien algunas fuentes oficiales aseguraron qué, a los que llegaron sin reservas, "no les está siendo fácil alojarse", otros aseguran que esa dificultad está ligada a la exigencia de algunos comerciantes.

"Como la mayoría se quiere quedar dos días, hay muchos propietarios qué, pese a tener lugar, guardan esas plazas para otros que apuesten a estadías más largas, y les dicen que no. De allí ese inconveniente, que está más ligado a ese punto que a la inexistencia de lugares libres" expresó un prestador.

Hoy, gran baile popular

Lo cierto es que hoy habrá de todo para despedir el 2024 y recibir el 2025 a pleno.

La cita será frente al casino, en las inmediaciones de la bajada n°3. Así se les dice a las escalinatas qué, a lo largo de la costanera, descienden hacia la playa y están identificadas con números, porque también cuentan con paradores y servicios para pasar una buena estadía al bajar a la orilla.

En el lugar se dispondrán stands con venta de tragos (con y sin alcohol), cerveza tirada y comida al paso. Además habrá disc jockeys, que musicalizarán el evento hasta bien entrada la madrugada, ya que la idea es que se arme un divertido baile popular.

Por otra parte, un conocido restó de la zona también ofrecerá su propuesta. Al dar las 00', desde la terraza del comercio, le pondrán ritmo a la bienvenida del nuevo año, para que tanto clientes como vecinos puedan pasar un momento diferente. Habrá dj's y bandas en vivo.