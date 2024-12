Gloria Ruiz rebotó en Buenos Aires y devolvieron su denuncia a Neuquén

El juez federal del juzgado criminal y correccional 7, Sebastián Casanello, decidió este lunes la incompetencia de su jurisdicción, retornando a Neuquén las denuncias que había presentado la suspendida vicegobernadora Gloria Ruiz contra los integrantes de la Comisión Investigadora en la Legislatura. Era tan previsible como inexorable, por la elementalidad de la situación, e implica, en concreto, que el intento de Ruiz -presumiblemente mediático- de llevar su defensa hacia una repercusión federal y nacional, no prosperó, ni prosperará.

Ruiz le llevó a Casanello una denuncia contra Ernesto Novoa, Guillermo Monzani, Francisco Lepore, Claudio Domínguez, Carina Riccomini, Tania Bertoldi, Julieta Corroza, Lucas Caastelli, Matías Nicolini, Ruben Etcheverry y Marcelo Severino. Involucró a estos diputados y funcionarios del gabinete del Ejecutivo de Rolando Figueroa, por haber "intervenido a través de distintos delitos conexos y con distintos grados de participación, en una compleja maniobra tendiente a apartar (a ella) ilegalmente del ejercicio del cargo de vicegobernadora de la provincia de Neuquén".

Lo que hizo el titular del juzgado federal 7, es simplemente interpretar lo obvio: que esas presuntas conductas denunciadas "ocurrieron en la provincia de Neuquén". Por ende, sigue la línea de opinión de la fiscalía "en cuanto a que sea la Justicia Federal con asiento en la ciudad de Neuquén la que evalúe" el caso y su "significancia jurídico-penal". Por tanto, Casanello resolvió "declarar la incompetencia de este juzgado" para intervenir "en esta causa CFP 5150/2024, en razón del territorio, y remitirla al juzgado federal de Neuquén con competencia penal".

Casanello, pues, hizo lo que era esperable. No consideró ninguna investigación porque no le correspondía. ¿Acaso no sabía la demandante Ruiz y sus abogados que ocurriría esto? Es probable que sí, y que lo que se hizo persiguiera otro propósito, que, en todo caso, no fue alcanzado.