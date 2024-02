Clausuraron un chino que tenía las heladeras apagadas

La Secretaria de Comercio de la Municipalidad de Cinco Saltos realizó un procedimiento en un supermercado chino situado en la calle Ramos Mejía e incautó numerosa cantidad de productos que no cumplían con la cadena de frío. Además, el negocio fue clausurado.

El titular de Comercio Ángel Urrutia detalló lo que ocurrió en Radio Seny: “La situación se originó luego de varias denuncias donde nos informaban que algunos productos en ese local, que debían estar bajo frío, se encontraban a temperatura ambiente. Realizamos una inspección y nos encontramos con que la cámara grande que debe tener los productos a temperaturas de entre 0 y 4 grados funcionaba a más de 15°. Pudimos, a simple vista, detectar que los productos no estaban cómo corresponde tenerlos y que no se respetaba la cadena de frío".

Y agregó: “Detectamos que una heladera no funcionaba y que contenía carne, que se veía negra, tanto por fuera cómo por dentro. Ante este panorama, tuvimos que actuar de manera urgente y procedimos a la incautación de todos los productos. No es la primera vez que este comercio tiene estos problemas, ya que en uno de nuestras primeras inspecciones cuando asumimos ya detectamos y secuestramos mercadería que no cumplía con las normas. Lo cual le valió un serio apercibimiento”.

Urrutia aseguró que los controles serán estrictos en todos los comercios de Cinco Saltos para evitar problemas de salud. Asimismo, confirmó que el supermercado fue clausurado inmediatamente y ahora dependerá del Juzgado de Faltas cuándo podría abrir sus puertas nuevamente.