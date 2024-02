La subsecretaría de las Mujeres polemiza por el lenguaje inclusivo

El Gobierno nacional prohibió este martes el lenguaje inclusivo en toda la administración pública, y desde la subsecretaría de las mujeres de la Municipalidad de Neuquén salieron a responderle rápidamente con una extensa carta.

El anuncio lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni quien expresó: "Por decisión del presidente Javier Milei se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional"

A través de un comunicado, la secretaria de las mujeres de Neuquén, María Alejandra Oehrens, salió al cruce del Gobierno nacional e indicó que “como subsecretaria veo a diario el desprecio a la vida de las mujeres, las continuas violaciones a sus derechos, sobre todo al derecho primordial: el derecho a la vida (…)”.

“Desde hace cuatro años trabajamos sin horario la mayor parte del tiempo, la violencia no necesita escritorios (…) lamentablemente hablo en tiempo pasado porque el Gobierno nacional se encargó rápidamente en desmantelarlos y desprestigiarlos, mucho más rápido que poner en marcha un plan nacional para terminar con la pobreza, algo con lo que se llenó la boca en la campaña y al día de hoy no veo absolutamente ningún avance o medida de urgencia”, continúa el mismo.

"Que no se incluya el género femenino en documentos escritos, lenguaje verbal, etc, nada tiene que ver con terminar un negocio, es directamente volver a invisibilizarnos a las mujeres, un nuevo intento de callarnos y hacernos desaparecer. No va a suceder, sabemos perfectamente quiénes somos, todo lo que aportamos a nuestro país y lo que hemos logrado", siguió Oehrens

En esta misma línea, expresó: "Desde el Gobierno nacional sólo se infunde odio y misoginia, defender a las mujeres para ellos es un curro, viajar por el mundo cuando el país requiere medidas urgentes porque en enero la pobreza llegó a 57%, ¿qué es?”.