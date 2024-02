Provincias unidas del sur: los gobernadores van al Senado

El conflicto entre las provincias y Nación sigue escalando tras los cruces entre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con el presidente Javier Milei a través de redes sociales. Al igual que este viernes, los gobernadores patagónicos acompañarán al mandatario chubutense, pero esta vez de modo presencial en el Senado. A partir de las 17 hs, darán una conferencia de prensa en Capital Federal para detallar la disputa por la coparticipación.

Ayer, la Legislatura de Chubut se convocó para llevar a cabo una sesión extraordinaria en la que el cuerpo aprobó por mayoría la autorización para realizar todas las gestiones necesarias a fin de recuperar los recursos que el gobierno nacional retuvo. El gobernador pidió una banca y tiempo para referirse a la tensa relación que tiene con el jefe de Estado, quien en su cuenta de X le dio like a un meme de Torres con rasgos de una persona con sindrome de down: "No nos dejemos faltar el respeto. Cuánto odio puede haber en una persona que tuitea con sorna burlándose de un chico con síndrome de down. Qué le tiene que haber pasado. Qué ejemplo le da el Presidente de la Nación a las nuevas generaciones".

El gobernador había anticipado a Télam que este martes se iba a dar una conferencia de prensa y el gobernador neuquino lo confirmó este lunes al mediodía en la inauguración del establecimiento de la cartera de Energía y Ambiente de Río Negro junto a Weretilneck. Se aguarda que la conferencia de prensa sea a las 17 y contará con la presencia también de los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Este miércoles se termina el plazo que estipuló Torres para frenar la producción de petróleo y gas en caso de que Nación no gire los fondos a la provincia. Ayer, tanto Figueroa como Weretilneck instaron por acudir al "diálogo, al Congreso y a la Justicia" antes que frenar la producción.