El paro de docentes rionegrinos tuvo una adhesión del 90%

Este lunes no iniciaron las clases en Río Negro. Se trata del período marzo-diciembre que comprende a más de 220.000 estudiantes de escuelas públicas y privadas, distribuidos en los 15 Consejos Escolares. En este contexto, hoy se cumple el primer día de paro de los docentes rionegrinos. Con una marcha provincial a Viedma, UnTER se manifestó en Educación y en la Casa de Gobierno en rechazo a la última propuesta salarial realizada en la paritaria.

La secretaria general de UnTER, Silvana Inostroza explicó esta mañana en Radio La Super que: “El rechazo es para todos los bonos. No queremos un pago que no sea remunerativo. Nos perjudica porque se cobra una sola vez y no sabemos que pasará el mes que viene. No impacta en el salario ni en el aguinaldo y afecta a los compañeros que están próximos a jubilarse. Todo esto se lo dijimos al gobierno provincial y estamos esperando una nueva convocatoria”.

Agregó que “el paro de hoy tiene una adhesión del 90%. Contábamos con esta alta adhesión. Este año está todo tan difícil la inflación nos va comiendo el salario. Hoy haremos una marcha provincial a Viedma y mañana martes marchas regionales”.

La respuesta del gobierno rionegrino

Pese al paro de 48 horas, anunciado por los maestros rionegrinos, nucleados en UnTER y al paro de porteros afiliados a ATE, el gobierno de Río Negro explicó que garantizará las escuelas abiertas y en condiciones para recibir a los estudiantes, docentes, Personal de apoyo y familias. En este sentido, este inicio escolar su suma al de las escuelas comprendidas con Receso Invernal Extendido, que comenzó el 21 de febrero en la provincia.

Para la puesta en marcha de los más de 800 establecimientos educativos públicos con los que cuenta la provincia, los Consejos Escolares llevaron adelante tareas de sanitización, desmalezamiento y mantenimiento en los establecimientos educativos de cada zona. Estos trabajos tendrán continuidad en el ciclo lectivo y son coordinados por los Consejos Escolares. Para el caso de los comedores escolares, Educación prevé el pleno funcionamiento luego del feriado de Semana Santa.

